“携手走出难关……”

星云大师说：分享故事：春秋时期，吴国和越国连年交战，两国的百姓也都视对方为仇人。一天，碰巧吴国人和越国人共乘一艘船渡河。船刚开时，他们在船上互相瞪着对方，一副要打架的样子。但是当船行至河中央时，突然遇到了大风雨，船随时都有被惊涛骇浪吞没的危险。

在巨大的风浪面前，在这生死攸关的紧要关头，为了保住性命，他们忘记了国家之间的仇恨，纷纷互相救助，就像一家人一样。由于他们齐心协力，才逃过这场天灾，使船平安地到达了河的对岸。这便是成语“同舟共济”的由来。又作“风雨同舟”。

团结

我们身体的各个器官，各有功能，又彼此关连。好比手指头没有力气，五根手指合作，就能发挥握、提、推、拿等种种作用。团队也像人的器官一样，彼此一体，不管是主管，还是部下，看起来各司其职，实际上互补互助，这个团队才会有力量。

然而，一些人总是不明白团结的道理，做事考虑私利，这样下去，好比一支球队，球星打球星的个人球，其他球员只能在场内乱跑，那样如何能同心戮力、共谋交心呢？

《论语‧季氏》说：“吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧牆之内也”，放眼历史，各种失败都始于团队内部的不团结，不但做不到同舟共济，还可能“同行相忌”，这样所造成的内乱，敌人不必动手，自己就先倒下了吗？世间上一切事物，都必须靠众缘和合才能成就，纵然对手再强大，只有自己团结，朝向目标前进，才有胜利的希望。

领导

《史记》中还有一句话说：“在德不在险，若君不修德，舟中之人，尽为敌国也”；意思是说，一个居高位的人，如果不修德政，即使与你同舟共渡者，都可能成为你的敌人。

身居高位、享受厚禄的人，却不知积福德，不愿与人结缘，则有衰败之患。这也说明了领导人的重要性，做为领导人，不能只看到眼前一碗饭，不去思考这碗饭的来源，只想到短暂的温饱，没有预留一些种子耕作，为往后的生活做准备；这就是只见眼前，不想未来。这样做决策，当然是得不到爱戴的。

面对地球污染问题，还有国际纷争的问题，大家如同共乘一艘船，无论风浪多大，只要掌舵者方向正确，船上的人个个坚守岗位，这艘船就能渡过风浪，安抵彼岸。倘若只顾私利，而在船上晃动，只会加深危险。