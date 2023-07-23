“同心异形，尊奉敬慎…”

星云大师说：分享故事：夫人与丈夫常意见不合，为此闷闷不乐而造成心病，还因为性情变得古怪且不讲理，夫妻间相处愈来愈不和谐。一次，正巧有一位修行人来到此地，夫人便前去拜见尼师，向她请教与丈夫的因缘。尼师说：“我不能稽查你们夫妻的姻缘簿，我不能完全洞悉你们的过去、现在、未来三世的因果。然而，对于世间因缘果报的道理，我是知道的，不妨讲给你听。”

尼师说：“说到夫妻姻缘，没有一对是没有原因而结合的。一般来说，那些以恩情善业为前因而结合的夫妇，必然欢愉喜乐。那些以冤怨恶业为前因而结合的夫妇，必然互相违逆，怨苦纠缠。也有非恩情非怨业为前因，或恩怨相间为前因而结合的，他们之间的恩怨亏欠，就会互相给予，互相补偿。世上的夫妻关系大致如此。从你的谈话中，我觉得，你们夫妇俩，像是以冤怨为前因而结合的。可是，人也可以改变天命。只要你努力消除好胜心，收敛傲慢气，凡事合乎情理、顾及情面，尽力做好你份内的职分，侍奉公婆要孝顺，与妯娌之间要和睦相处。凡事只管自己尽心尽力，不必去管别人的作为，或许就可以挽回夫妻的感情。”

尼师语重心长地说：“你只想追问过去的因缘，那是没有帮助的，即使知道又有何用呢？还不如放眼当下去努力。”

尊重

佛经载：“恩爱亲昵，同心异形，尊奉敬慎，无憍慢情；善事内外，家殷丰盈，接待宾客，称扬善名，是为夫妇”；这就充分说明夫妻间相互尊重的重要。许多人觉得，结婚多年，彼此已深入了解，为何还要谈尊重呢？其实不然。夫妻相处，不管时间长短，如果不互相尊敬，这日子不会好过。所以一对好伉俪，一定要互相尊敬、信赖和体谅，这个亲情才能长久。

夫妻两人，本来就男女有别，是不同的个体，怎么可能完全一条心、没有争执呢？所以，如果希望避免吵架，最好还是学习尊重、感谢对方，这样即使想要吵架也吵不起来了。

无争

婚姻不能彼此有想要改变对方的念头，而是相互适应，彼此给对方空间。很多人都说，古希腊哲学家苏格拉底娶到一位很凶的太太，但是，苏格拉底却以一种巧思对自己说：“我不向老婆争思想的空间，不向她争说话的空间、争用钱的空间，我相信她有自我掌控的能力，因为这样，我们的冲突降低、争执减少；我们的默契增升、感情加温。”所谓的相敬如宾就是无争，而无争多甜蜜啊！

当然，爱情是甜蜜的，生活却是现实的。做了夫妻，朝暮相处，许多现实问题都要面对，不像谈恋爱时，都是你侬我侬、甜言蜜语。所以夫妻间，更要每天营造美好的生活气氛，这不外乎多一句赞美的好话。有时候，一句甜言蜜语、一句赞美，比赚多少钱、买多少礼物送给对方还重要。