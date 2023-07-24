“万物静观皆自得…”

星云大师说：分享故事：人称“音乐之父”、德国作曲家巴哈有个品味生活的习惯，他每天作曲之前，习惯舀一杯份量的咖啡豆到他的手摇式磨豆器。高级木料的质感，上面还有手工雕刻的花纹样式，把手因经年累月地抓握，已养出厚厚的一层红褐色包浆质地。

巴哈不疾不徐地转动着那把手，耳朵听着豆子转动磨碎的声音、伴随着现磨咖啡粉散发出来的香气。据说这个磨豆过程长达半个小时，喝完咖啡后他才会开始创作。

我们的生活须奋斗，但也要有品味。什么是品味？有的人追求吃喝玩乐，有的人追求富贵荣华，有的人喜欢周旋人我是非，有的人只会游手好闲，这些都是不可取的。

提升

我们可以追求什么生活品味？四点参考：

一、琴棋书画，样样来得 ：生活应该有艺术品味。古代不少达官贵人，也能吟诗作对、品竹调丝，甚至通达文韬武略的才子，如宋朝苏东坡，诗词歌赋、琴棋书画无不精通，因此培养了豁达潇洒，能自在看待人生的胸襟。一般人在忙碌中，也应排出一些时间，参观美术馆、博物馆或参加读书会，过一点舒畅身心的惬意生活。

二、公益活动，事事关心 ：世间事除了自己的事，还有国事、家事、天下事，我们要能事事关心。关心的方式很多，有的人推动心灵净化，祈愿祝祷，希望世间变得更好；有的人付诸行动，加入环保扫街、服务助人等爱心义工行列，这些都可以提升生活的品味。

三、休线旅游，增加知识：饱读诗书固然可以学富五车，若能行走万里，还能真正了解人外有人，天外有天。生活中偶尔与三五好友到郊外游山玩水，甚至远游世界各国，也能自我提升。许多人旅游只为休闲玩乐，其实在旅游当中，若是用心学习，更能从中了解不同民情风俗，增加阅历。

四、观察自然，怡然自得：我们每天能抽出半小时静坐，就可从宁静中找到生活的品味。也有人喜欢莳花植草或走出烦嚣的都市，把自己融入大自然之中，所谓“万物静观皆自得，四时佳兴与人同”，从赏心怡然中，能学习如花朵般给人欢喜，如山水般予人舒畅，如桥梁般供人沟通，如树荫般让人乘凉，如甘泉般解人饥渴；如此，在追求生活品味当中，更进一步创造生命的价值。

意义

人生不能只是追求富有，人生也不要只做金钱的奴隶，应该增加生活的情趣，提高生活的品味。宋代林逋隐居西湖孤山，以种梅养鹤自娱，人称“梅妻鹤子”；唐朝的大梅法常禅师，以草衣木食为生活，他们都树立了隐士高逸的生活品味。现代社会上有很多人觉得自己的生活太单调，原因就是他不重视生活的艺术，所以人生能多讲究一点生活的品味与艺术，日子才会过得多釆多姿。