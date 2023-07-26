“当我们的心不清净…”

星云大师说：分享故事：慧能大师（世称禅宗六祖）听见一僧徒说：“风吹幡动。”又听见另一僧徒说：“幡动而知风吹。”慧能大师则说：“非风动，非幡动，仁者心动。”

风吹幡动，是一个外境现象，由风幡因缘和合而成：没有风，幡就不会动；没有幡，就看不出风动。慧能大师当然也看到风吹幡动，但他却说是你的心在动。问题来了：我心不动，风幡就不动了吗？显然还是在动，只是不去理会罢了。

慧能大师的奥义正在于此，即不论外境怎么动，你的心不要随它去动，这就是禅定。

把持

面对社会的诱惑，我们的心很多时候是做不了主的，不但无法静定、无法转物，反而随着外境的变动团团转。你有金钱、物质，那金钱、物质可以买动你的心；你有美貌、爱情，那美貌、爱情可以买动你的心；你有名位、权势，那名位、权势也可以买动你的心。我们的心常会被金钱、爱情、名位、权势牵着鼻子走。有些人只要区区几百几千元，心意就动摇了，仿佛他的心正标售着几百几千的价格一般；有些人纵使受到几百万几千万黄金美钞的“银弹攻势”，却也有泰山崩于前而面不改色的修养。

我们常听说“人穷志短”，其实人穷何以必然志短呢？如果我们的心自有主人，这句话就该改写成“人穷而志不短”。话虽如此，我们的心若不修养，就难以把持，所产生的力量也是薄弱不堪的。

修心

我们如果不识本心，内中不定，则心肯定会随物转；能了知自心，动静一如，则万象万物都可随心而转。我们应当了解“一切唯心造”的真正意义，若能本着清净心来看一切，一切就都是净土。“慧能大师也曾对一僧人开示：“心迷法华转，心悟转法华。”意思是说，僧人口诵经文而心能行其义，就是能够转经；口诵经文而心不行其义，就是被经文所转了。这就是要说明，我们不要被外境所转。

生活往往是人心合成的河流，如果每个人舍去小我得大我，舍去大我得无我，无我方为永恒我，永恒之我方正果。这又要如何做到？说来就是常在面对外境时，就问一下自己：“是什么在动？仁者心动了吗？”生活中，我们要修心莫过于自律，要养心莫过于寡欲，做人的高境界，就是能够控制自己的情绪和欲望，对一切诱惑不为所动。