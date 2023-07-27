“内心清净，方能使自己走的更远…”

星云大师说：分享新闻：7月5日，北京大学举行研究生毕业典礼，乒乓球奥运冠军、该校体育教研部2021级硕士生丁宁顺利毕业，并以学生代表身份在毕业典礼上发言。她说：“”在两年前，我最为人熟知的身份还是中国乒乓球队的丁宁，我人生的前20多年，几乎都是在乒乓球赛场上度过的。2021年，我选择退役，进入我向往已久的北京大学深造。”

丁宁表示，自己进入北大校园前一直很忐忑，能适应吗？她告诉自己，与北大不能用打一场球来论输赢，但人生本就不是一次或者暂时的落后定成败。

丁宁慢慢意识到，对于输赢的坦然，同样适用于学业的压力。她表示：“在燕园（北大校园的别称）我获得的不仅仅是知识，更是理论与实践的最佳融合，我相信成长是螺旋式上升的，在燕园的这段岁月，已经为我们赋予了足够的底气，坚定的勇气和高远的志气，让我们可以直面波涛、不惧骇浪、一往无前。”

最后，她说了一句发人深思的话：“只有更好地面对输，才能更好地赢。”

争气

输与赢在人们的生活里，已经是不可少的行为。我们看看法庭上的案件：兄弟阋墙，父子翻脸，甚至夫妻离异，哪个不想论个输赢？然而，拉长了时间来看，一时的输或者是赢，真的那么重要吗？我们看看历史，如楚汉之争，汉高祖是胜者，楚霸王是败者，但是汉朝的子孙，残杀斗争，真是不忍卒睹。古今多少豪杰，都是不可一世的英雄人物，但是落得后代萧条，又怎能说是胜利者呢？

人唯有不争，才无胜负。这个不争，说的是不与人争，但自己要争气，战胜自己；人不能打败自己的烦恼，不能战胜自己的忧悲，甚至颠倒妄想，其实才算是输得彻底。

人格

所以，人生要能不计输赢，凡事以平常心处之；你能够给自己一个输赢以外的空间，这才是最为重要的。这个空间，可以是输得起，因为输得起也是一种美德。如运动场上必定有输赢，所谓“胜不骄，败不馁”，有时我们并没有为赢家歌颂，反而为败将的精神欢呼。赌博的人，从牌桌上也可以看出一个人的人品，当他输钱时，人性的本来面目，就可以看出人格。输得起，就是一个人的人格表现，正如“只有更好地面对输，才能更好地赢”，这是对我们所做的事的一种尊重，也是对自己的一种尊重。

古语云：“非宁静无以致远”；内心清净，方能使自己走的更远，从而达到深远的境界。能面对输的人，内心没有任何压力。他们看似落后，其实，他们不仅领略到了路边的风景，还能在自己的节奏中平稳地走到终点，获得最终的胜利。