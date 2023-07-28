点智慧：活成一个好人

“世界可以复杂，我们不要丢掉良善…”

星云大师说：分享信息：1971年，美国社会心理学家津巴多主持了“斯坦福监狱实验”，引发了全球心理学界重新审视以往对于人性的看法。实验中，津巴多通过测试挑选了受试者，他们都是身心健康、情绪稳定的大学生，这些人被随机分为狱卒和犯人两组，接着被置身于模拟的监狱环境。

实验一开始，受试者便强烈感受到角色规范的影响，努力去扮演既定的角色。到了第六天，情况演变得过度逼真，原本单纯的大学生，已经变成残暴不仁的狱卒和心理崩溃的犯人，一套制服一个身份，就让一个人性情大变，原定两周的实验不得不宣告终止。

在监狱试验的参与者中，所有人都深深地陷落于自己的设定角色，无法自拔，甚至连游戏的设计者津巴多本身也卷入其中。他在实验总结中说：“当好人变成了坏人的时候，那些坏人并不认为自己变成了坏人，他们要嘛认为受害者是罪有应得，要嘛认为自己的手段有正当性。”

许多研究人员对斯坦福监狱实验是否符合科学实验提出质疑，然而，世界局势的发展，也让我们看到，所谓的好或坏，有其环境因素的主要影响——就如在实验中，原本善良的学生在非常短的时间里，监狱的特定环境和人为的情境设置，激发了他们人性中恶的一面，使他们失去了自主判断的能力。

止恶

荀子主张“人性是恶的”，生来就自私、执着，带着贪嗔痴而来人间。孟子主张“人性本善”，因为恻隐之心，人皆有之。儒家多少的大儒学者，为了人性是善是恶，不断的争论，到最后仍然没有定论。我们看看社会上的许多真实例子，好人一夜之间可以变为坏人；当然，坏人改过自新成为好人，也不会少见。

人心之中的善恶，有“性起”说，有“性具”说。避开许多深奥的学说不论，只谈我们的心，我们的前面有两条路，一条是善道，一条是恶道，我们平常只要自问：我要往善路走？还是要往恶路走？往善路，依戒律规范身心，防非止恶，以道德行事，喜舍布施，造福大众，用善法净化心念，影响社会，以菩提心照顾世间，化俗向真；只要世人秉持不灭真心，不断努力，总会自我完成自心的圆满法界。世界可以复杂，我们的内心不可溷乱，不要丢掉良善。

底气

坚持良善，那是我们做人的底气，那是能在日常生活中抬头挺胸、无愧于心的骨气，那也是夜里能高枕安眠的无忧。有些人认为，顺境来时当好人易，可面对逆境当一个好人“很累”，然而，我们有没有想过，如果我们要向恶道行进，则自私、执着、损人利己、侵人利益、犯人所有，所谓恶贯满盈，走到尽头，失去生命的价值。恶道的众生，不都是受着这样的因果吗？我们做好人，就是要对得起因果。

人心的善良安定，必先从个人做起，然后影响身边的人；由少数人的安定，变成多数人的安定。这跟宗教家有关，也跟政治家有关，跟科学家有关，跟每个人都有关。不论我们是什么身份，能够活成一个好人，就能安心立身，才能安定社会国家，乃至安定世界。