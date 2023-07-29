“世上没有绝对的乐观和悲观…”

星云大师说：分享故事：一对性格迥异的孪生兄弟，哥哥性格非常悲观，弟弟则是个极度的乐天派。在他们12岁那年，父亲希望改变他们比较极端的性格，为他们准备了不同的礼物：哥哥的是一辆脚车，弟弟的则是满满一盒马粪。拆礼物的时候到了，所有人都等着看他们的反应。

哥哥先拆开盒子，看到礼物竟哭起来说：“你们知道我不会骑脚踏车，外面还下着这么大的雪！”正当父母手忙脚乱地哄他高兴时，弟弟好奇地打开了他的那个盒子——房间里顿时充满马粪味儿。出乎意料地，弟弟欢呼了一声，兴致勃勃地东张西望：“快告诉我，你们把马藏哪儿了？”

向好

分享一首偈：“乐观如明灯，照亮希望的前程；悲观如毒品，腐蚀健康的心灵”；看看我们的生活当中，必定有不少这样的人：乐观的人，永远为自己比下有余而庆幸；悲观的人，永远为自己比上不足而遗憾。

世间事，好事不一定全好，坏事也不一定全坏；佛教讲无常，凡事可以变好，凡事也可以变坏。所以，人生也就没有绝对的苦乐，只要有积极、奋斗的精神，只要凡事肯往好处想，自然能够转苦为乐、转难为易、转危为安。我们只要有积极的人生观，就是心里的阳光，此言诚不虚也！

修炼

悲观的人，如何改变自己？首先，可以智慧降伏自内而起的烦恼，以慈悲化解自外而来的忧患。我们可以做到的是：一、要以平常心面对逆境：告诉自己，逆境常有，有逆境来，我们应感激、珍惜这分增上缘；

二、要以感恩心转化阻力：生活中的阻力，大或小，其实都来自我们的既定思维，我们能常怀感恩心去面对，就是一种幸福修炼，冲破一切阻力获得成功的那一刻，我们也将充满喜悦。

三、要以精进心增加力量：精进，就是力量的聚集，身心精进是善法，能产生一种向上的力量，能够保持向上的动力，我们当然不应把时间花在悲观颓废的情绪之中，以及四、要以智慧心明了因缘：在我们无明的心中，能点亮一道智慧之光，我们就能看清生命的真相，就知道我们在人间所要追求的是什么。