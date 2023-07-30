“净土的建立，就要从人心开始…”

星云大师说：分享新闻：住在印度卡纳塔克邦南部海港城市芒加罗（Mangaluru，旧称Mangalore）的罗奇，办公室生活让他沮丧，直到他发现种树能让他重拾活力。他辞去工作，成为全职环保主义者，展开绿化城市公园、培育食物森林，拯救原本会被砍伐的树木，其中一项成就，是把卡纳塔克邦一处垃圾掩埋场改造成绿地，变成宜居社区。

罗奇回忆：“最初我种下一棵树苗，第2天起种更多，因为种树让我的心情大为轻松。”这个体验促使罗奇创立“绿色大队”，展开多项植树计划。

卡纳塔克邦是印度经济及文化重镇，然而，恶名昭彰的帕查纳迪（Pachanady）垃圾掩埋场，却成为它的一个污点。垃圾场占地42英亩，长年堆积约90万吨垃圾，使空气散发恶臭。2019年，当地豪雨成灾，大水把垃圾场里的垃圾冲出，流入邻近村庄，迫使民众迁离。

尽管形势严峻，罗奇毅然担起改造此地的任务。为了对抗难闻的气味，罗奇选用柚木、红木、榕树、无花果树、菩提树等香气较浓郁的树种，在帕查纳迪栽种逾3000棵树苗。罗奇表示：“我们选择对人类、鸟类有帮助的药用植物及果树。”他指出，过去20年来他持续绿化芒加罗的生态系统，目前，罗奇每年种植1万2000棵树。

除了植树，罗奇的另一项重要任务是拯救妨碍施工的大树。他的团队救下原本会被砍掉的树木，用起重机把这些树木运送到新地点妥善照料，确保它们茁壮成长。罗奇也已在芒加罗的快速公路沿线，以及一些地区造林。他表示，未来会持续推动植树大业，因为“与大自然合作的乐趣是很棒的体验，大自然从来没有让我失望。”

安抚

花草树木将大自然妆点得缤纷多彩，让人怡情养性，根据科学研究分析，树木所含芬多精的成份，能令人神清气爽，具有安抚烦躁身心的作用。

实际上，植物对人类与地球最大的贡献，除了提供食物之外，应是净化空气和水土保持。尤其是森林，由于有森林的存在，大量的树叶行光合作用，吸收空气中的二氧化碳，并吐出氧气，才能维持人类与动物的生命。而且浓密森林的根、地下茎及其它部位，能将雨水吸收保存，调节水量，保育土壤，防止洪水的暴发和河川的干涸。

环保

植物本身的存在具有极为重要的价值，但是又有多少人意识到生态破坏对人类的影响有多严重？看看如今在许多国家发生的极端天气，不是酷热就是太冷，追根究底，不就是人类年复一年破坏生态所造成的吗？人类的环保工作不外注重山林、流水、生态等的保护，而佛教认为，环保工作做得最好的是西方极乐世界，极乐净土黄金铺地、七宝楼阁、七重栏楯，极尽庄严清净，不但没有空气污染、水源污染，也没有噪音、毒气、暴力、核能等公害，因此净土为人所向往。

净土的建立，就要从人心开始，我们心中的清净才是最大的环保，只要心内的环保做好，心外的环保才能完成。