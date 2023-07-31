“孝亲要及时…”

星云大师说：分享故事：一名商人对智者说：“我感觉这个世界有些冰冷，我的朋友圈里这么多朋友，可是真有烦心事时，也只能自己面对。”智者说：我们都是平凡人，圈子其实都小，你是商人，圈子应该会比较大，然而，那些努力开拓的所谓人脉，绝大多数都是暂时的利益交换者，一旦在利益上不再有交集，便不来往。”

商人点头，说：“确实如此。我和朋友之间，很多关系建立的目的，就是希望或许有一天能‘为我所用’。”智者说：“你能够了解这一点，非常好。其实，等到你年龄渐长，交际越多，你还会发现，去掉利益关系，你仍然在意、同时又在意你的，就那么几个人，这几个人，就是你的世界。”

商人说：“是啊，所以我才觉得冰冷啊！”智者说：“人生就是你独一无二的旅行，绝大多数人都会擦肩而过，偶尔会有几个人选择结伴同行。生活纵然有些冰冷，把身边的这几个人捂热了，尤其是你的家人，你的世界也就温暖了。”

珍惜

人生路漫长，总有那么一天，我们会觉得，身边的朋友越来越少，因为“道不同，不相为谋”，因为太久没有联系而淡了友情；当然，如果能交到几个知心好友的人还是有的，但是这也只是“少数能够长久”的朋友，而陪伴我们最久的，最后会在病床上送别的，必然是我们的家人。

家人的爱不同于外人，多了一份血亲因缘，理所当然要更加珍惜。家人之间要相互接纳和肯定，也要以爱来维护，千万不要因为是家人，“关系”跑不掉就少联络，白居易有首《日长诗》中说：“爱水多櫂舟，惜花不扫地”，意思就是说，我们懂得珍惜，常常联系问好，缘分才会久长。

孝亲

华人很有智慧，将“爱”、“惜”两个字合成一个词，于是爱就有了落实的方向，爱就有了无限的生命。所以，爱护人与人之间的感情，就要惜情，而放在家人身上，就是要爱惜亲情。过去的伦理亲情，是做人的根本，像历代以来许多忠臣孝子，对父母的一句话奉行一生，对老师的一句话奉行一辈子。

但现在时代不同，不但人情澹薄，连亲情也不像往昔的宝贵。当然世上也有不爱惜自己亲生子女的父母，但那还是极少数的。可是从媒体的报道，逆伦事件却时有所闻，子女弃父母于不顾，未尽孝养之责，甚至向父母需索金钱未获，对父母恶言相向，乃至刀棍齐来，真叫人感到不知今日为何世？

孔子说“以孝治天下”；社会上有说“百善孝为先”；所谓“树欲静而风不止，子欲养而亲不待”，孝亲要及时，我们何必等事后才来懊悔呢？在当下我们要想社会有秩序，家庭有伦理，人有古德之风，则提倡亲情孝道，实在是刻不容缓的事。