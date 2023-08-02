“滔滔不绝恶口业，为人生带来麻烦…”

星云大师说：如果大家有留意，许多游客到了一些景点，用眼睛看的少，用耳朵听就更少，而最喜欢用嘴巴说。例如一个观光团进了饭店，导游集合大家说道：“在我左手边是一个餐厅，大家晚上7时进去吃饭；在我右手边是厕所，大家可以去方便。”

导游说了以后很放心，因为餐厅、洗手间都还有指路牌，大家可以循着前往。但是讲完解散后，总有人会问：“导游，洗手间在哪里？”导游听了要生气也不是，不生气也好笑，刚刚不是才说过了吗？为什么没听到呢？再说，明明也有指路标志，为什么又要再问呢？而这样的例子，或许也可在日常生活中所见——由此可见一些人，不管你讲什么，他都不注意听，你写什么，他也不注意看，总认为到时候问一下，就可以解决问题。

六识

眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子、身体、心灵，在佛教里称为六识。透过六根——眼、耳、鼻、舌、身、心来认识世界的“六尘”：色、声、香、味、触、法，这就构成了人的身心活动。

六识在一个人的身上，都是非常的重要。人体的村庄，主人翁的村长是心识；眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子、身体，是随从心识所生起的，所以又叫五俱意识。

眼睛看东西，必须具备九个因缘，才能有彼此的作用。嘴巴能说能唱，坏的人事能说成是好的，好的人事也能说成是坏的；滔滔不绝的恶口业，也为人生带来许多麻烦。

六识中，身体好像一个村庄，五识好比探子；鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴、心灵，你哪一识用得比较多呢？你是喜欢看得多呢？还是喜欢听得多呢？是喜欢吃得多呢？还是喜欢用嘴巴说的比较多呢？

其实，眼识九缘生，耳朵更加有用处。远处的东西，眼睛看不到，耳朵可以听得到；隔壁的东西看不到，声音可以听得到；过去的事情看不到，你重说一次，我还可以听得到。眼、耳各有专长，可惜大家不利用，只利用经常造成口舌是非之争的嘴巴，大家都相信它，总认为要说了才算数。但这往往就在我们的生活中造成最大的误解，在人事上无端生事。

提问

我们要用眼睛和嘴巴做什么？最能让人生获益的，莫过于“看书和提问”，眼睛要看，不论文、史、哲，乃至天文、地理等各种书籍，都要用眼睛去看。一般说，看小说、杂志或者闲书，浏览即可；若是看技术、专业的书，就要仔细地看。有的书看一遍就可以，有的书却可以一看再看，因此自己要能分辨书的内容，分别用浏览、细读、选读、精读、专读或研读的方法来对待。当然，在生活中，我们可以通过自己读书的眼睛洞悉世间，不要轻易地被是非黑白牵着走。

所谓的“口到”：读书一般称为“阅读”，不光是用眼睛看，还要用嘴巴去读，如此才能读出韵味。尤其读书要做“学问”，“学”了还要会“问”，读书时探究问题的根源，远比获得答案重要，所以要经常用嘴巴发问，问了才能明白。这也应是我们要在生活中实践的事。