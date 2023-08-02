木子：扶儿观影谍中谍

因为姐姐的工作实在太忙，加上弟弟一连追看了九季的《闪电侠》在她眼里实在闪不起电，一直以来都由姐姐独力担当的“陪看”任务，只能落在老爸肩上了。

几位关系密切的乒乓球友听说我要搀扶着小儿观看电影版《闪电侠》，纷纷建议不如到长堤彼岸吃喝“观”乐一番。我知道他们心善，全都想搭把手帮我“扶幼”。于是乎一车子五老一少，早早就出了发。没曾想，周三的交通竟然出奇的顺畅，过了海关又了吃早餐，距离“闪电”发光的时间居然还有三个小时！任务怎么部署？要不先“清算”老阿汤哥如何“致命”《谍中谍》？目标确定后，跟着必须摸清从售票处到影院播放厅的地势。探子报：不见轮椅通道或专用电梯的形迹！幸好年过半百的球友皆尚能饭，三人六手六脚就麻利溜溜地把小儿抬上了七八级的楼梯。

两个半小时的《谍中谍》喋喋播休后，“闪电”竟然已经开光了30分钟！老爸只好应允小儿下个周一再追踪《闪电侠》。我始终坚信：父亲对儿子信守承诺，儿子才会对他的朋友信守承诺，“侠”因而闪电般兑现。售票大妈见一老头推一少年看电影，收的都是4.5元的票价——我当时以为轮椅族群和乐龄人士都享受同样的优惠，寡民小国真的好啊。检票的老人家也很友善，帮我们拉开专用电梯的门，叮嘱得要一直手按上升键，直至电梯停在播放厅那层才松手。寡民小国真的好啊，不需六手六脚抬轿般那番折腾，一个年近花甲的老头就能独力陪看哈。