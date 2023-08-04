“心理不稳定的征兆…”

星云大师说：分享故事：有一位讲话总是夸大其词的王员外，身边有个喜欢迎合主人的家仆。每次王员外说谎，家仆总会想尽办法替主人圆谎，好让主人有台阶下。一次，王员外与朋友聊天，说着说着又扯起谎来：“昨晚一阵强风把我家那口井吹到邻居家了！”对方不以为然地说：“你也太夸张了吧！” 家仆马上接口：“这可不是谎话。我们家的井靠近邻家的篱笆，昨晚的强风把邻家的篱笆吹到我家的井边儿来。你说像不像井跑到邻家去一样？”

又一回，王员外对客人说：“我曾看过猎人射下大雁，大雁落下时，头上还顶着一碗米粉汤。”客人直说不可能，家仆立刻说：“可能！我家主子在院子吃米粉汤，忽然落下一只大雁，恰好栽到碗里头。你想想那画面，像不像大雁头顶着一碗米粉汤？”客人想想说：“倒也像！”

几天后，王员外到亲戚家拜访，才坐下来，又开始吹牛：“我家有顶大蚊帐，它能把天地盖得一点缝隙都没有。”家仆听了，不禁瞠目地看着主人说：“主子！这话太夸张，您叫我怎么圆呀！这回您自个儿想办法吧！”

·火鸡



一些人不清楚自己，拒绝看清自己的缺点，往往自我膨胀。这就像火鸡看到外敌时，颈部和身上的毛就膨胀起来竖直，藉以夸大实力，希望让对手以为它体型变大了，但大家都清楚，那是假象。而从这些人的角度去看，只要碰到比较，就觉得要比人家大、比人家好，很阿Q的自我膨胀，这是心理不稳定的征兆。

要真正认识自己，须常反省。反省什么？就是要在外境面前保持心理稳定，一个常受情绪影响的人，是无法清楚地面对自己的。一个自以为聪明、傲慢的人，也是看不到自己的。

谦虚的人才能认识自己，也才能听到许多人给的忠言。也许有人会说，别人提出的建议，并不一定全对，可无论对或错，我们一样要用心去听，并感谢提出意见的人。

·改正



《荀子》有句话说：“凡人莫不好言其所善，而君子为甚。故赠人以言，重于金石珠玉；观人以言，美于黼黻文章；听人以言，乐于钟鼓琴瑟”；意思是说，我们如果把善言赠送给别人，会觉得比赠送金石珠玉还要贵重；把善言拿给别人看，会觉得比让人观看礼服上的彩色花纹还要华美；而把善言讲给别人听，觉得比让人听钟鼓琴瑟还要快乐。而这也应该成为我们平日与人交往的说话之要。

爱夸大其词、喜欢把话说得过头的毛病，是可以改正的。只要我们愿意慢慢改正，智慧也会有所增长，我们处事也会更加谦虚。古今中外很多大人物，在做重要决定之前，都会请教很多人，广纳建议，而一旦达到共识，就会照着去做。有智慧的领导者，不会说这是自己的智慧，而是心存感恩，感谢大家的努力；执行时不幸发生错误，别人也会谅解。