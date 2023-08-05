“明白离欲可以轻安…”

星云大师说：分享故事：一个人在屋檐下躲雨，看见观音撑伞走过。这人说：“观音菩萨，普度一下吧，带我一段如何？”观音说：“我在雨里，你在檐下，而檐下无雨，你不需要我度。”这人立刻跳出檐下站在雨中：“现在该度我了吧？”观音说：“你在雨中，我也在雨中，我不被淋，因为有伞；你被雨淋，因为无伞。所以不是我度自己，而是伞度我。你要想度，不必找我，请自找伞去！”说完观音便走了。

第二天，这人遇到难事，便去寺庙求观音。走进庙里，才发现观音像前也有一人在拜，那人长得和观音一模一样，丝毫不差。这人问：“你是观音吗？”那人答：“我正是观音。”这人又问：“那你为何还拜自己？”观音笑道：“我也遇到难事，但我知道，求人不如求己。”

解脱

人要明白事理，才有进步的空间，才有开悟的契机。生活中，我们要明白什么？四点参考：

一、学问可以广博：做学问的人，一旦拘泥自己的思想，固守自己的见解，就会陷入故步自封的泥淖，而前进不得。做学问，除了脑筋清楚，思路灵活，也不能自满、自以为是。要明白学海无涯，学问无穷无尽。

二、明白人情可以通达：世间上人情最麻烦。不过，如果我们能以诚信待人、厚道处事，也能有很好的人际关系。所谓人情练达即文章，能明白“处难处之人宜愈厚”的道理，再识得人情义理及相处艺术，即可通达人情。

三、明白离欲可以轻安：我们为了贪金银财宝，求世间声名，恋悦情适意，不知用尽多少心机；我们为了耽着美食众味，乐着睡眠，不知耗费多少时间精力。未得时，处心积虑想得到；得到时，又担心失去而惶恐不安。如果我们能明白五欲的过患，看淡五欲，就能得到轻安。

四、明白心地可以解脱：佛教相信，每个人都具有与佛心无二无别的自性清净心，只是凡夫心让名枷利锁束缚，在烦恼是非中团团转，一刻也不得自在。如果能明白我们本具清净心，愿意放下五欲六尘，就能解脱了。

自省

我们可以自省，平时做人处事，有花时间去“明白”吗？明白说易行难，它就是理路清晰、通晓事理，甚至是清净解脱。我们做个明白的人很重要，能够明白学问、明白人情，必能成就世间事业；能够明白离欲、明白心地，必能成就出世间解脱之道。