“我们的心境也如四季…”

星云大师说：分享信息：古人养生调理的智慧，与自然界木、火、土、金、水的属性有关系，并从五色五味的饮食观中学会把握摄取当令食材，与天地接气，是好的食疗养生。一年之中，春夏秋冬依次循环，气候则是由温变热，转而为凉，再进而为寒，自然万物也依次生、长、收、藏，得以生生不息。

研究或习读汉学古籍中医的人，都知道一年有“五季”，才可对应到木火土金水之五行。二十四节气是古人为了因应务农时节，透过观测五季不同的气候，所衍生出的生活方针。其中将春、夏、季夏、秋、冬画分为二十四节气；每个季节可与不同的脏器对应。

春季：万物从沉寂的寒冬中甦醒，忽冷忽热的天气容易让人体一时难以适应，要多注意保暖。春天的节气：立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨；对应腑脏：肝、胆。

夏季：阳气最旺的时节，也要注意气候炎热所带来的酷暑，饮食上需避免太过上火的食材，也别贪图清凉而吃了过多的冰品。夏天的节气：立夏、小满、芒种、夏至；对应腑脏：心、小肠。

季夏：特别从夏季延伸出来的中医分类，仅有两个小节气，分别为小暑与大暑，气温往往居高不下，在饮食与起居上须留意。季夏的节气：小暑、大暑；对应腑脏：脾、胃。

秋季：最重要的养生时节，不仅是因即将入冬，还延续着前一季的溽暑，使人感到燥热不喜，身心灵都极需来个换季保养。秋天的节气：立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降；对应腑脏：肺、大肠。

冬季：此时草木日趋凋零、蛰虫休眠，所有万物都趋向静止，人也不例外。冬天的节气：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒；对应腑脏：肾、膀胱。

变化

新加坡虽无四季，但人们常出国，也能感受四季变化：

一、春观众花香：春天到了，大地甦醒，百花灿烂，千娇百媚，芬芳宜人。春天如同初生的婴儿降诞世间，生命充满活力；春天走过的地方，人生充满无限的希望，生在这个时候，人生一乐也。

二、夏品甘露茶：夏天到了，何妨在清闲时啜饮一口清茶，唇齿间留有多少茶香余味，心里又留下多少热忱气息，不亦人生之乐也。

三、秋赏清凉月：看看那种皎洁的明月，想起寒山大师说的：“吾心似秋月，碧潭清皎洁；无物堪伦比，叫我如何说？”，诗仙李白也道出了举杯邀明月，对影成三人的潇洒自在。生活中，有如此的雅兴，真是人生三乐也。

四、冬听爆竹声：冬天到了，就是新年来了，这家恭喜那家也恭喜，人与人之间借此拉近距离，多美妙的事。所谓“爆竹声中除旧，桃符万象更新”，新一年新开始，一切都可以重新来过，此为人生四乐也。

自在

一年四季，春夏秋冬，时时各有美景；同样的，人生二十四小时，也是无时不快活。穿衣服不欢喜吗？吃饭不满足吗？乘车外出看看风景，不快乐吗？甚至安步当车，慢慢走路运动，不是也很自在？所以，衣食住行、行住坐卧，都能够寻找快乐，我们何必要自陷悲苦的情绪中呢？何不自己转变心情，找寻人生乐趣呢？