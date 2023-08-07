“爱得适当，能成就功德…”

星云大师说：分享故事：女郎同时爱上三个男人，三人都向她求婚。他们各有所长，她不知道要嫁谁好，于是去问智者。女郎说：“我本来要到庙里求签。现在来请教您，哪一个男子比较好？”

智者说：“你带他们来见我，一个一个来。”隔天，女郎带了一个男子来。智者先问女郎：“三位都来了，你先带这位进来？”女郎点头。智者就问那个男子：“你是真心爱她吗？”男子点头。智者说：“那你们就准备结婚吧！”女郎一听急了，问智者：“还有两个您还没看啊。”智者笑着说：“你就告诉他们，你已经答应别人的求婚了。”

智者为何会有这样的决定？智者认为，女郎要到庙里抽签，丢一丢，也会有一个结果；但智者决定是这个男子，因为这是女郎第一个带他来的，潜意识中应该是最爱这个男子的。

智者这时就对女郎说：“爱情不专一会有问题。同时与多人交往，这是乱爱、炫耀，不是真感情。”这时智者又对两人说：“现在，如果你们确定只爱对方一人，就请你们付出真爱交往。如果不能确定，长痛不如短痛，就此先离开一阵子，因为多角恋情是危险关系。谈情不专心，就像在玩感情，不是真爱。爱是自私的，爱也有奉献的；爱是染污的，爱也有清净的；爱是狭隘的，爱也有宽广的；爱是愚痴的，爱也有超越的。希望你们能选择正确的爱情观。”

乱爱

在爱的前面，不能不有所分别，不当爱的东西不可爱，不当爱的人不可爱。然而，生活中就是有很多人为所谓的爱情而痛苦不已，他们想不通、放不下；那爱情的痛苦究竟从哪里来呢？主要来自三因素：一、我们所爱的对象、二、我们的心，以及三、恋爱中的快乐。这三者都是虚幻、颠倒的，导致了爱情的痛苦。

当我们谈恋爱时，觉得自己的爱人是完美的，这本身就是颠倒的认识。所谓“情人眼里出西施”，是因为男女刚认识时，只看到精心打扮后的对方。如果我们喜欢一个女人，我们是喜欢她美丽的衣服、精致的妆容、芬芳的香水，还是喜欢她本人？如果我们喜欢她本人，那么当她死去变成一具冰冷的尸体时，我们也应该喜欢她，可是事实上那时心中只有恐惧。

我们的心充满欲望、自私、贪婪以及执着，其中无明和欲望是让我们陷入爱情的主要“推手”。我们这颗无明的心难以看到真相，再加上欲望的习气可怕，在欲望的强大推动下，许多私情就这样产生。所以，我们须明白“乱爱”就是无明，就是一种欲望；我们也要明白：爱，就要爱得正当，正当的时间、正当的地方，当然还要有正当的人。

净化

夫妻之间要相亲相爱、亲子之间要相敬相爱，爱维护了伦理，爱制定了秩序；爱也是双向的，真正的爱是要成全对方、祝福对方，爱不是占有，而是奉献。

有爱就有力量，有爱就有希望，因为爱是人类与生俱来的本能，只要合乎法律、善意、道德，爱就非常的珍贵，所谓有爱走遍天下，无爱寸步难行，而乱爱则让人所不容。眼看今日的社会，滥用了爱，丑化了爱。不是好因好缘的，爱会害人害己，造成罪恶。

我们要用慈悲净化所爱，要用智慧领航所爱，要用善美成就所爱，要用德行加持所爱。人的生命从爱而来，吾人更应用纯爱、真爱、慈爱、净爱，来庄严美好的人间。