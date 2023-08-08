点智慧：善用语言的力量

“语言如果运用得体，则处世润洽…”

星云大师说：分享故事：有一个关于纪晓岚（清代乾隆年间学者、政治人物。官至礼部尚书，曾任《四库全书》总纂修官）的掌故。话说乾隆皇帝独坐书房内，纪晓岚因事入觐。乾隆道：“皇后已分娩，卿（帝王对大臣的爱称）宜赋诗为贺。”晓岚即吟道：“吾皇今日降真龙。”乾隆这时就告诉他：“生的是个女儿。”晓岚则马上对曰：“月里嫦娥下九重。”

只见乾隆又带点伤感地说：“可惜得很，她不幸夭折了。”晓岚便道：“想必人间留不住。”乾隆还想为难他，便道：“她是掉在水里淹死的。”可这也没有难倒纪晓岚，他即接口道：“翻身跳入水晶宫。”

古时臣民与君王的交谈，言辞之间若应对不当，出了一点差错，即犯欺君罔上之罪，有时连性命都难保，故皆十分谨慎。而从中我们当然也可以看出纪晓岚急智般、语言的力量。

德行

语言文字的力量很大，所谓“一言令人生，一言令人死”、“一言以兴邦，一言以丧邦”，语言如果运用得体，则处世润洽，和合无诤；表达不当，就容易引起误会，伤人又不利己。假若与人交谈能谨言慎行，如同古时之臣对君王一般，唯恐口出大言惹祸生灾，不但可保无祸无灾，并因言语谦恭，善气迎人，人人喜爱与我们相处，一见如故，皆成莫逆之交，岂不美哉！

只是，我们在日常生活中，不管是对待亲朋好友或一般人，交谈之间常出言不逊，忘却应有的礼貌。所谓祸从口出，由于逞一时口舌之快，酿成大祸或结怨成仇，皆因语言不懂得善用之故。

不懂得善用的语言，就会成了妄言、绮言、恶口、两舌，所铸的后果每每是失德，还会殃及他人。我们德行一失，日后别人难信、事事艰难，因此，言谈之际，宜小心谨慎。

挖掘

强调善用语言，不是提倡夸夸其谈，更不是否定行动的力量、落实的价值。挖掘语言的宝藏，品味言语的艺术，有助于更好传递信息、交流意见、沟通情感。什么样的语言具备力量？正直的语言，能去除绮语；柔软的语言，能去除恶口；和合的语言，能去除两舌；真实的语言，能去除妄语。

而语言，要像阳光，能制造光明的见解；语言，要像花朵，能制造芬芳的思想；语言，要像净水，能制造洁净的观念。如果我们能正本清源，打从自己的心里制造这样的语言，与他人共享，则能避祸趋福，肯定也能让人刮目相看。