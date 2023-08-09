点智慧：当目标不断转移

“很多人在奔波中，忘了目标是什么…”

星云大师说：分享故事：寺院要扩建，一棵珍贵的银杏树需要移栽到别处，方丈命他的两个弟子去做这件事。两人开始挖土移树，但刚挖了几下，一位小和尚就对另一位说：“师兄，我的铁镐的木把坏了。你等着，我去找另一把就过来。”于是小和尚去找木匠借斧头，木匠说：“真不巧，我的斧头昨天砍东西弄坏了，就让我用菜刀给你修一下吧。”小和尚听了说：“那怎行？用刀修得又慢又不好，让我去找铁匠把你的斧头修一下，你再借给我。”

小和尚带着斧头去另一个村子找到铁匠，铁匠对他说：“我的木炭刚用完啊！”小和尚放下斧头，又去山中找烧炭的人，烧炭的人对他说：“我已经好多天没烧炭，因为找不到牛车去把木料运到这里来。”小和尚又去找一位专运木料的车把式（赶大车的人），车把式说：“我的牛生病了，不能动。”

几天后，当僧人经四处打听找到小和尚时，他正提着几包草药匆忙地从一个小镇向车把式的村子方向赶路，大家问他买药做什么，他说为牛治病，又问他为牛治病做什么，他说要用牛车运木料。而挖银杏树的事，他早已忘到九霄云外了。

坚定

凡是做事，我们心里要想清楚到底要的是什么并坚韧地朝着自己的方向走。故事中的小和尚执念于那把坏了的铁镐木把，以至于在奔波中忘了目的地，最后一事无成。

你看，飞机在万里无垠的空中飞行，因为它设定了目标，按照航线，它会安全降落。道路上熙来攘往的车辆，你不必为它挂念，它必有它的目标；目标是每一个人、每一件事的终点，人不能少了自己的目标，但也要确定自己的目标，千万不要中途就失去了方向，那就会像盲目上山砍树一样，终究事倍功半。

当然，能不能完成目标，我们在设定时要量力、要衡量条件，但千万记得不要被外境的一切发生所牵制，要坚定地对自己说，设定了目标，只要日日前进，总能到达。

长远

遇到逆境，或者容易被境界带着走而忘记初心、改变目标，这样的人意志不够坚定。我们对自己要能不忘初心：初心就是最初的心意，例如，最初为何要经商，为什么要当记者、义工，或是最初为什么要发心入道。

如果能够时刻紧记最初的发心，自然就有一股力量，鼓励我们向上、向前；如果忘记了最初的发心，则很容易被境界打倒。所以，不忘初心就是要我们锲而不舍，照着最初的志趣，勇往向前。

一个人立志发心，不能只有五分钟热度，不能像朝露般，太阳升起就瞬间蒸发，我们能发长远心，步步趋近不退转，终有一天会成就。