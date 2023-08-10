“亲族之荫，胜于余荫…”

星云大师说：分享故事：琉璃王（古印度㤭萨罗国波斯匿王之子）为了报复与释迦族的宿仇，几度出兵攻打迦毘罗卫国。当琉璃王的大军前进时，佛陀为了保卫祖国，烈日之下，坐在大军经过的大道上，挡住了琉璃王军队的路。按照印度当时的规矩，军队遇到出家人不可昂然经过。

琉璃王不得已，只好带领军队绕道而行，但是无论走到那一条路，都碰到佛陀端坐在路中央。琉璃王无奈，只好上前说：“佛陀！太阳这么炽烈，您不要坐在路中间受煎烤，路旁有树，您可以坐在那儿享受清凉呀！”

佛陀悲愍无限地说：“亲族之荫，胜于余荫。国家亲族就好比我的树荫，现在我的国家正遭受战争侵略，我的族人面临灭绝的危机，没有了国家亲族，我坐在树下享受那短暂虚幻的荫凉，又如何能止息我内心断失骨肉手足的哀痛呢？”

琉璃王三次进兵，三次都被佛陀的慈悲所阻挡，佛陀和一般人一样的爱国。

认同

南宋时有个遗臣郑所南，也是个画家。宋亡以后，他画兰花，总是让它露着根，有人问道：“为何无土？”郑所南伤心地回答：“难道你不知道大宋已亡了吗？”郑所南以“无土”象征国亡，不但表达了他对亡国的惨痛，也透露了他对“土”的情谊。土，对古人是代表生命之根，也代表我们生长的土地，没有了土，生命就无所依了。

树有根，人有本，我们当然要永远记得国家对我们的栽培，佛教讲慈悲、因果、毅力、忍耐、结缘，希望社会和谐，不希望彼此对立，因为对立就有纷争，人与人之间要和谐、和平共处，这是主要的。

人民应异中存同，不必异中求同，可以同中存异。每个人穿衣服，有红颜色、蓝颜色、黄颜色，现在就是一个彩色的世界，大家多彩多姿，可以共同存在。所以，在一个社会里，我们不应该让歧视存在，大家要学习尊重不同种族和文化，不分你我，就是认同一个国家身份。

五和

如果没有别人，个人也无法存在，同样的道理延伸，不管是国家还是个人，我们都要广结善缘，到处交朋友，彼此沟通，看看什么可以帮忙的；如果国与国互有需要，就像人和人需相互依存，那么国家也会平安无事。

佛经说，这个世间是五浊恶世，几千年来，人类战争不断，原因出在人心不平。谁不希望将社会的凶残暴戾，能转为祥和欢喜；将社会的无耻淫乱，能转为知礼守序；将社会的骗取诈欺，能转为诚信有义；将社会的嗔恨嫉妒，能转为慈悲仁善；将社会的邪知邪见，能转为正知正见？而能够去除这些人类恶习的，首重大家的和谐——心灵的和谐，带来行动的和谐。

而和谐，等于五和，从自心和悦做起，以爱国爱社会、家庭和顺、人我和敬为基础，世界就能和平。请大家调整自己，为和平努力去做，让世界多一份和谐，为普天下的众生，请加油！