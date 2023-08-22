“福祸无门，唯人自招…”

星云大师说：分享故事：晚清吏治腐败，所谓“三年清知府，十万雪花银”，标榜廉洁的官员也在大肆榨取民脂民膏，而重臣曾国藩却能出淤泥而不染。

曾国藩一直要求家人生活俭朴，远离奢华。他在京城见到世家子弟一味奢侈腐化，挥霍无度，便不让子女来京居住。他的原配夫人一直带领子女住在乡下老家，门外不许挂“相府”、“侯府”的匾。

曾国藩当总督时，三弟曾国荃也当了巡抚，家中客人子弟增多，房子不够住。其九弟便新建一屋，花了3000串钱。曾国藩知道后，写信责备九弟：“新屋搬进容易搬出难，吾此生誓不住新屋！”此后，终其一生未入新屋一步。曾国藩平时只穿家人为其织的土布衣服，不着绸帛。吃饭上，曾国藩每顿饭只有一个菜；“每食仅菜一品”，被人们称为 “一品宰相”。

为提倡节俭，教育家人，曾国藩于大堂上亲书一联：“惜食惜衣，不惟惜时兼惜福；求名求利，但知求己不求人”。曾国藩临终前仍不忘节俭，他留下遗嘱：“余若长逝，灵枢自以由运河搬运回江南归湘为便。沿途谢绝一切，概不收礼。”曾国藩的墓穴在荒凉的无名山上，这是他一生节俭、低调的写照。

积蓄

有句老话说得好：“福祸无门，唯人自招”，一个人是否有福气，取决于他的一言一行。我们能俭于饮食，不伤脾胃；俭于交游，寡过息劳；俭于应酬，自得本心；俭于嗜欲，优游自得，自然有福。一个节俭的人，并非不食人间烟火，不染世俗，而是灵魂深处有净土，思想背后有初心，坚守良知和道义，有所为，有所不为，在世间简单而纯粹地活着。

日常生活中，能节俭就是在积蓄福德。我们要知道，福德就像是银行里的存款，没有储蓄，只有支用，再多的财富也有穷尽时。现在我们有享不尽的福德，正是前世修来的。

如果不知节俭，一旦福德享尽，余下的日子就苦了。所以，我们要知道惜福，进一步更要做到培福。现在的福德，即是前生所修而得，如果今生不再培福，来生就无福可享了。

时间

我们的福气、福德，如果是来自节俭，如何在生活中做到呢？两点参考：

一、物品的节俭：我们的日用品，不外乎衣、鞋、毛巾等等，衣服破了，补补再穿它三两年也可以；鞋子出现一些小瑕疵，比如说破损，这没关系，能穿就再穿一阵；毛巾破了，只要还能用，丢了不是很可惜吗？弘一大师的一条毛巾一用就是好多年的时间，一条被单一盖就是几十年。前人大德是如此在节俭修持，我们能松懈吗？

二、时间的节俭：爱惜时间的人，才能利用时间、争取时间、把握时间。我们每日三餐，饭前饭后的时间，知道浪费了多少？我们睡前起后的时间，又知道浪费了多少？时间，静悄悄地过去了；生命，无声息地浪费了，只要不浪费时间，虚度光阴，我们的事业必将有成。