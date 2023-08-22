你想你自己所有经历过的事，也不正是映在心上的声光影色之作用吗。

“内心小剧场”，多么精准的词汇吖，在生活中遇到的人与事，都以某种不可思议的方式，进入了你的内心，在你心里一遍遍上演着那一场或是令你开心或是令你尴尬或是令你恼怒的戏。你无须购票，无须和其他人一起看戏，无须给予台上的戏子任何掌声，他们总能在你独处时不计酬劳地给你免费上演，且每一句台词和节奏和情感都拿捏得精准，他们绝对是一流的专业戏子，无时无刻不在候场，一有机会就跳上台来演出，且从不忘词。

在我而言，我总觉得我的心是一个小电影院，那里说不定住着三只小青蛙，它们不分昼夜咕哇咕哇乱叫，也“蛊哇！蛊哇！”乱叫，在我的“内心小影院”的IMAX巨幕上以环绕音效无限播放各种回忆，然后四处乱跳，“蛊哇！蛊哇！”乱叫；而我明知是蛊惑，也心甘情愿地投入回忆之剧情，一遍遍沉溺其中无法自拔。

影院里的投影机一经启动，剧情便如车轮滚动循环不已地上演。所谓轮回，或许莫过于此。而更甚于此的是，内心小影院还会上映其他剧情呢，那种“故事受真实事件启发”的剧情：或是你终于把老板骂得狗血淋头，或是你终于伸出援手帮了你今早没有帮到的人，或是你终于把身边小人之恶行揭发了公诸于世了，或是…… 小青蛙们的创造力十足，你当然甘于陷入这深如泥沼的蛊惑。不知谁称其为“脑补”，就是把那些未曾发生的事自己补充、说明、推敲。嗯，是的，那些目的不明，戴着眼镜跳上跳下的小青蛙们总喜欢给我们补充各种各样的情节。