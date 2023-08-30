球友阿平的女儿因为连日的牙痛到住家淡滨尼附近的一家诊所求医，牙医诊断为：智齿萌出斜长，挤迫第二磨牙，建议通过手术将左右两边下排的智齿都拔掉。由于女儿年纪尚幼，手术需由妈妈签字同意才能进行。

趁牙医拍X光片这一小会儿，给大家科普一下牙齿的知识哈。智齿是指人们口腔内牙槽骨上最里面的第三磨牙，有些人上下左右四颗都长齐，有的两粒，有者终身“颗粒无收”。从门牙的牙缝开始往里数，第六颗和第七颗分别叫第一磨牙、第二磨牙；至于这“增生”的第三磨牙，算来是老八，所以四颗智齿分别名为上左8、上右8、下左8、下右8。由于智齿萌出的时间较晚，一般在人们生理、心理和智能的发育都接近成熟的16至25岁之间，因此被俗称为“智慧齿”。民间传言智齿是智慧的象征，长一颗智齿，智商立马拔高两米？！咋整的呀，智商的计算单位竟然按“米”测量，这谣传的高度都快顶天了吧？

X光片与医生目测检验的结果一致，确定是下左8和下右8两颗智齿在作怪，必须进行手术将牙龈切开，才能将刚刚“崭露头角”的两只“白眼狼”拔除。术后回家，小女孩跟爸爸“痛诉”：“医生有一边拔错牙了！”怎么搞的？“他右边做了很久，左边却只花了几分钟，那时候我就开始怀疑了。”小女孩真是聪明又机灵啊。看看，下左7的第二磨牙果然不翼而飞了！追查诊单收据，上边明明白白写着：“去除智齿下左8、下右8。”