“我们真的要到地底生活吗？”

星云大师说：分享新闻：澳洲南部城市阿得莱德北方约850公里、大维多利亚沙漠的边陲地带，是澳洲最干旱的地区；位于这片荒凉地带，有一座居民约2500人、矿坑多达2.5万座的小城镇库柏佩迪（Coober Pedy），居民全居住在地底，从住所、教堂到其他设施全都在地下。

库柏佩迪的名称，在澳洲原住民的语言中意为“洞穴里的白人”，描述了这种看似古怪的生活型态；然而，每到夏季就能充分体会居民选择住在地底的原因；此区气温常高达52摄氏度。

联合国报告预估，全球气温最快可能在2030年代初期升高2.7摄氏度，届时将有许多国家地区的平均气温高到不适合人类居住；到时，民众若不能迁往他处，地底城市是一个选择。

事实上，过去几千年来，人们经常避居地底，以应对各种严峻气候，考古学家甚至在南非的洞穴发现200万年前人类祖先使用的工具，也发现17.6万年前冰河时期尼安德特人在洞穴生活的迹证。土耳其卡帕多西亚（Cappadocia）地区的地下城埃伦古布古城（Elengubu），目前的名称为代林库尤（Derinkuyu），是当前已发现的最大地下城市。卡帕多西亚有数座地下城市，有建构完整的通风井、水井、教堂、仓库及地下屋舍，可容纳2万人。

·紧迫

所谓极端气候，就是气候两极化，不是极冷，就是极热。世界气象组织发布的初步数据显示，今年6月全球平均气温创下历史最高纪录，且创纪录高温在7月仍持续发生，短期内未见缓解。以欧洲为例，今年7月，大部分地区的干燥程度也高于平均水平。西欧地区创下了当地低降雨量的纪录，欧洲西南部和东南部多个地区则出现干旱。亚洲的情况也好不到哪里去，像在日本，近万人中暑，50多人死亡，东南亚国家，如新加坡，也能感受到高温袭击。

极端天气在全球变暖背景下频繁地发生，正在对人类健康、生态系统、经济、农业、能源和供水产生重大影响。这凸显人类须尽快尽力减少温室气体排放的紧迫性。这一切都说明，我们所处的环境、我们所居住的地球，和我们的关系极为密切。

·难民

尽管全世界早已意识到全球暖化以及环境生态遭受破坏的问题日趋严重，但是重视环保，抢救地球对很多人而言，仍然只是口号，并不能落实为实际行动。原因是当环保与物质需求产生冲突时，有些人仍然以满足生活享受为优先。例如现代家庭中大量使用冰箱、冷气等设备，以及汽车等交通工具，所产生的废气已严重破坏大气层中的臭氧层；臭氧层被破坏的结果，地球上的生物将无可避免地遭受太阳紫外线辐射的伤害。

另外，人类为了追求物欲，高度发展工业，大量使用媒、石油等矿物燃料，排放过多的二氧化碳等多种温室气体，产生温室效应，导致全球气候变暖，并且引发极端的气候。

地球生病，抢救地球首重环保，而外在自然环境的保护，要靠人类的自我觉醒，也就是要从心灵环保出发。如何做好环保与心保，是处理这场人类灾难刻不容缓的重要课题，因为，我们都不想沦为气候与环境的难民！