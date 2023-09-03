点智慧：人才哪里来？

“心量有多大，成就就有多大…”

星云大师说：分享故事：松下幸之助是“松下电器”的创始人。一天，他去下属的一家加工厂考察，赶上厂长要开除一名叫中尾哲二郎的工人。厂长说：“这家伙，车间里的工人都不喜欢他。他还常常与上司作对。”

松下幸之助就对厂长说：“先别开除他，我观察再做决定。”松下幸之助观察后对厂长说：“你们都不喜欢他，那不如我把他调到总公司去。”就这样，中尾被调到总公司，并委以重任担任质检部部长。公司很多高管不理解，但松下幸之助说：“中尾虽爱挑别人毛病，但挑得有道理；他虽然事事都跟老板作对，但他并非故意刁难，而是他的一些见解得不到认可。最为难得的是，他会思考别人想不到的问题。这样的人正是我们所需要的。”

果然，中尾做了质检部长后，产品质量提高了。一年后，中尾突然辞职。原来，以前养他的老主人的儿子在东京开新工厂，来信请他去帮忙，为报答老主人养育之恩，中尾打算不计一切回去协助。

中尾到了小主人的新厂后，制造了一种收音机矿石检波器，并委托松下电器代销。由于当时收音机并不普及，所以光卖检波器无法维持工厂开销，中尾只有苦撑。松下得知后，决定将公司铁器部分的工作包给中尾的工厂做，以稳住局面。后来中尾历任要职，最高担任松下电器的副社长，更担任最高技术顾问。

松下之所以能拥有辉煌的事业，固然是因为松下幸之助本身悟性高，在人事上的圆融，对他的管理也具有助益。

·标志



很多人常说人才难得，从国家到社会，都希望征求人才。人才没特别的标志，人才更不一定讲话的声音比较大；所以人才者，和我们一样，就在我们身边。只是，世有伯乐，而后有千里马，你不是伯乐，如何能有千里马呢？天生我才必有用，任何人只要有好的机会、好的场所、好的因缘，给予信任、给予授权、给予鼓励、给予资本，还怕不能有所发挥吗？

当然，看松下的用人之道，他的“心量有多大，成就就有多大”，也让我们看到他挖掘人才的独特之处。

·八义



广泛地来看，人才应有“八义”：

一、有计画而又能执行：人才就是要行解并重，所谓知行合一，才能成为福慧双修的人才；二、有信用而又懂因缘：信用为本，因缘为助；有本有助，自然能相得益彰；三、有身教而又有魅力：外在的身教俱全，内在的影响力自然发挥；能内外一如是人才。

四、有专业而又肯发心：专业使人具有基本的能力，发心让人有发展的动力；有能力又有动力，自然是人才；五、有服务而又有热诚：服务是利人，热诚是自利；人才要具备利他、利己的精神与力量。

六、有才华而又肯助人：有才华是他的本钱，肯助人是他肯结人缘；这样也是人才。七、有创意而又有恒心：创意是求新，不墨守成规，站在时代的前端；恒心，就是有持久力。一个具备恒心、毅力而又不断求变的人，事业上能有这种人领导，何患无成？八、有人望而又肯行善：有人望，这是道德行仪，为人所知；肯得行善，这是普利社会大众的慈心悲愿。既已众望所归，又能再行善事，这种人还不算是人才吗？