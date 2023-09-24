点智慧：贪心与不甘心

“心是诸法的根本…”

星云大师说：分享故事：国王发心行布施，把宫里所有黄金打碎，然后宣布：凡是修道人，个个都可以拿一把黄金！一名修道人去了，可他从国王面前取了一把黄金后又放回去。国王问原因。修道人说：“一把黄金，盖房子嫌不够，就不要了。”国王问：“盖房子要多少黄金才够？”修道人答三把。国王答应了，可是，修道人还是拿起又放下，然后说：“房子盖好了，只有我一个人住，没有人看护我。既然要盖房，就应多给几个人住，三把黄金是不够的，所以不要了！”

国王就问他多少足够？修道人答：“五把够了！”国王点头。可修道人取了又走回去把黄金放回去。国王愤怒地问：“你究竟要多少才会满足？”修道人答：“七把。”国王马上答应：这次不可再贪心了！然而，修道人还是取了又放下，国王指责道：“难道你要我把所有的黄金都给你吗？”修道人这时端庄的答道：“你即使将所有的黄金都给我，我也不要！”国王勃然大怒，要他解释。

修道人说：“所有黄金给我，让我有饭吃，有衣穿，有房子住，能供养道友，有何用？我心里的食衣住行还是无法解决！”国王不觉好奇地问为什么。

修道人开示：“身体穿上衣服，才显得庄严，心要由道德、慈悲的衣服来庄严。身体需要同参的照顾，心也需要共修的道友：无一切执染，自然近道。”国王听后，深深感觉到：一个人的钱再多，也不过养了个臭皮囊罢了。

后来国王才知道，修道人是释迦牟尼的化身，释迦牟尼一方面欢喜国王有大发心、行大布施，一方面又惋惜他只知形相上的金钱布施，而不知根本解决自性真如，所以就来感化。

·弱点



我们在生活中修行，贵在修心。我们平常没有注意这个心，呼吸而不知，日用而不觉，实际上，心是最重要的，心是诸法的根本。最近有一部反诈骗电影《孤注一掷》，电影中警察支队长就有这样的一句对白：“做了那么多的反诈宣传，为什么还是有那么多人上当受骗？核心就是因为人的两个心，一个是贪心，一个是不甘心。”很多人坠入骗局，与年龄、性别、教育程度的关系并不大，只要是人就会有人性弱点，而现在的骗子，最擅长利用人性弱点来行骗。

人性的弱点是什么？在名位权势之前会迷失自己，在声色货利之前会忘失本性，在瞋恨嫉妒之前会丧失理智。利字当头的复杂环境，我们要能用道德战胜贪婪。

·解脱



佛家有“贪、嗔、痴”三毒，贪心处首位，而不甘心又与嗔痴有关，这些都是人的欲望。人的欲望是无底洞，如果终日追逐财色名等，不知适可而止，必然会造出种种罪业，伤害别人，也使自己遭受业报的痛苦。物欲横流的现代社会，如何控制好自己对名利色的欲望，不仅关系到脚下的人生，更关系到我们每日的心情。因此要学会自我放弃、自我解脱，保持一颗平常心，少一点欲望，就会多一些快乐。

仔细想一想，即便我们左手财富，右手地位，可是这些毕竟是身外之物，不会长久属于我们的，一旦财去人空，那时滑过心头的必将只有失落与悔恨。