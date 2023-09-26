“心中无邪念，自然过得心安理得…”

星云大师说：分享信息：有没有人思考过：同样是生活，人却有不同的情况与环境：有些人要穿没得穿，肚子饿了少饭吃，为日常所需疲于应付，怎有多余的时间去造福？有些人则是生活不虞匮乏，每日却得奔忙于各种应酬，却也觉得时间不够用。

然而，也有一些知足的人，踏实地求知、求学，每一分秒都运用得当。同样都是人，过日子的心态却不同，这些差别也是由“心”起的。而简单地来说，心的差别在哪里？那就是“爱心”，而“爱心”不是一般的解释，而是要爱自己的心：时时心存善念，即是日日在造福，这就是生活中的修行。

五心

何谓五种心处世？

一、反省心则无过：成功的人或古代圣贤，都很重视反省功夫，因为反省才能发现过错，反省才能改过向善。人往往会犯下无心的过失，有时还会造成遗憾。颜回（孔子的弟子）自律“不二过”，就是反躬自省的成果。在佛教中，早晚课诵、静坐，都是让心处于正念之中，观照起心动念，如此便不会轻易再犯错。

二、谦虚心则无骄：当一个人成功时，总会得意于自己的成就，也因此无形中产生骄慢心态。可目空一切的心态，反而会让别人看不起。懂得谦虚的人，知道感谢一切成就的因缘，感谢众缘和合的成就，心中没有骄慢心，犹如成熟的稻子，稻穗愈饱满，就垂得愈低。

三、感恩心则无愧：一个人应该时时自忖，自己有何功德能生存于世间，接受种种供给，不虞匮乏？因此，每一个人都要抱持受恩的胸怀，感念世间种种的给予。感恩的人生才懂得付出，感恩的人生才明白富贵。感恩的习惯，是做人处世的榜样。

四：服务心则无懈：不管从事各行各业工作的人，都有为人服务的机会，公司里上司为下属服务争取福利，下属为公司、为主管创造业绩及利润。社会上有的服务，必须要花钱才能获得，但是有很多的公益团体，有很多发心的义工，不计酬的大众服务，而且都是发自内心的真诚对待。如德蕾莎修女在印度服务，赢得举世尊敬。有一颗为人服务的心，则不会懈怠。

五、正直心则无邪：正直的人不会把自己的心分成两半，不会心口不一，也不会说一套、做一套。内心没有矛盾，才能够拥有刚正不屈的精神力和清晰正直的判断力；心中无邪念，自然过得心安理得。反之，一个人若心术不正，尔虞我诈，机关算尽，纵使可以获得短暂的利益，也会活在被拆穿的恐惧之中，不得自在。

找寻

在日常生活中，我们可以用心念来支配时间。有心利用时间，就会将分分秒秒运用得很踏实；若不用心支配时间，任凭时日空过，就无法精进。因此，“心念”会运转时日，也会使人空过时光。

心虽无踪迹可寻，然而大用现前时，这里也见心，那里也见心。心，竖穷三际，横遍十方，处处皆是，时时存在，要到哪裡找寻？在日常生活中找寻，并将它用好顾好。