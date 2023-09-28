点智慧：幸福，是心的感觉

“起心动念里欢喜修行…”

星云大师说：分享故事：这是一个三口之家，男人有听障，得靠助听器才能听得清楚。他在市中心摆摊修鞋。女人有轻微智障，他们有一个2岁的女儿。每天，男人载着妻女和满车的工具去工作。女人不修边幅，在男人不远处就地坐着，看着从身边走过的行人，怀里抱着女儿。没客人时，男人就逗女儿玩，女儿哈哈笑，女人也哈哈笑。

男人修好一双鞋，收到钱，女人接过去，跑去买一点东西，一家三口愉快地吃着。生意好的话，男人一天也就赚个40、50元，但他们很满足，总能见到男人踩着三轮车载着妻女，唱着歌回家。

另一个人的命运却又完全不同，和那一家三口住在同一区，她是独生女，是父母的掌上明珠，生长在中等收入家庭，也有着令人羡慕的会计工作。但她结婚不久就离婚，再婚后生了一男孩，丈夫英俊，儿子可爱，可她却总是疑神疑鬼，认为丈夫会有出轨的一天。虽说她经济不成问题，按理说是够“幸福”的了，可还是染上吸大麻恶习，最后因忧郁症自杀了。

经营

幸福，是我们终其一生的追求，从小到大，勤奋求学、成家立业、力争上游，莫不是为着幸福在孜孜矻矻、向上攀升。其实，幸福的境界，有多种层次。与外在互动，在人际网络里构筑幸福的基地，是幸福的一个层次。然而，向内找寻自己的本来面目，开发自我的慈悲心、欢喜心，在生活的行住坐卧、起心动念里，欢喜修行，懂得转念，是幸福的更高层次。

如果我们每个人抱持自私自利的观念，那么我们生存的社会，将充满纷争、烦恼，怎么会有幸福可言呢？所以，想要幸福，完全可以靠自己去经营——它不来自物质的富足与傲人的成就，而是一种用心感悟而来的愉悦和满足。它的滋味，就在心里。

人人

再分享故事：有个人为了得到无止尽的幸福，长途跋涉去寻找传说盛产于高山的幸福藤。历尽千辛万苦，他找到了幸福藤。可是他虽然得到了，却发现自己并没有得到预想中的快乐，反而感到空虚和失落。

这个人决定去请教智者。智者笑着说：“其实，幸福藤并非这座山才有，而是人人都有，只要你有幸福的根，即使走到天涯海角，也能得到幸福。”智者的话让那个人精神一振，又问：“什么是幸福的根呢？”智者说：“心就是幸福的根。”

是啊！心就是幸福的根，心态不好的话，幸福又从何而来？一个不能靠心态改变命运的人，是不幸的，也是悲哀的。因为他没有把命运掌握在自己手中，反而成为命运的奴隶。对绝大多数人而言，缺少的并不是获得幸福的智慧，而是获得幸福的良好心态。