“什么是需要，什么是想要…”

星云大师说：分享故事：渔夫织的网只有一张桌子那么大，他出海一整天就抓到几条小鱼。晚上他垂头丧气地回家，邻居见了他的网就说:“你织的网太小了，哪能捕到鱼？你得把网织得大一点。”

渔夫听从了邻居的建议，就把网织得和邻居的网一样大。他带着那个网出海捕鱼，一天下来捕到很多鱼。渔夫心想：“原来捕鱼多少，关键是看网的大小，如果我把网织得再大一点，那捕到的鱼一定会更多。”于是，渔夫几天都在家织网，结果他把原来的网又扩大了好几倍，形成一张巨网。

渔夫拖着巨网，费了很大的力气才把它撒入大海。他心想，这网一收起来，鱼肯定能装满整条船，想着想着，他还高兴地唱起了歌。过了不久，渔夫准备收网，一拉网他觉得很沉重，拉了半天也拉不上来。他看到网中确实有很多鱼，越看就越来劲儿，然而，这些大鱼也都在拼命地想脱网向外游去，最后，众鱼的力量竟把渔夫的小船也拉翻了，渔夫好不容易游上岸，这才明白网并非越大越好，贪得无厌往往适得其反。

对治

现代社会，物质文明过度蓬勃，造成许多人的价值观念混淆，以致于不清楚什么是真正的需要，什么是贪求的想要；因为无法理清这四要：“需要”、“想要”、“该要”、“能要”的分际，所以就都跟着社会潮流人云亦云，只要别人有的，我也要有，别人没有的，我想炫耀，也要想尽办法争取，这就是贪图心在作祟。

我们看看这些人的状况是什么？往往就坠入“需要的东西不多，想要的东西太多”的恶循环，再加上不应该要的也要，不能够要的也要，结果想要的得不到，便会导致人心不安定，社会问题多多。

如何对治贪图心呢？其实只要观念转变一下：

一、我们为人勿计得失，应计善恶，因为因果才是我们最后的审判；

二、做事勿计成败，应计是非，尤其是大是大非我们更应该了然于心，千万不能为了要赚取最大的利益，而昧了良心；

三、处世勿计贬褒，应计心安，只要自己处事心能安，晚上能睡个好觉，为何要去计较别人说些什么呢？

四、工作勿计收获，应计耕耘，我们只要努力耕耘，上天是不会亏待我们的。

免疫

然而，人难就难在“欲望无穷大，成天添烦恼”，喜欢的、想要的太多了，我们应该要自问该不该喜欢和取得？例如名位财势，人人都喜欢，可是非分之名，是虚名；非分之财，是横财、不义之财；非分之位是虚位，这些都不应该要。当然，如果是实至名归，自是受之无愧。

日常生活中，我们需要的东西应该要，想要的东西不重要。我们应该从“心灵环保”的角度出发，一方面保护我们的心，增强对环境的“免疫系统”；一方面内心不会有妒忌、愤怒、自私等种种不好的念头，使得环境变得更糟糕，并从中觉察到自己的起心动念，清楚知道自己的“需要”，化解个人欲望的“想要”。