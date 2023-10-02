今年初在老同事的鼓动下参加了国大学会合唱团，马上面对三个多月后一场音乐会的紧张排练。音乐会的曲目包括各民族歌曲、电影插曲、歌剧选段等等；其中最具挑战性的是一组莫扎特的弥撒曲，六个乐章旋律变化万千还要用原文拉丁文唱。

这次到欧洲两度经过奥地利的萨尔茨堡，自然不能错过拜访莫扎特的故居，看看这个地方如何孕育了一位音乐巨人，他的作品让200多年后的我们捧在手里恭恭敬敬地唱得满头大汗。

萨尔茨堡有一条十分热闹的步行街，两个半世纪前的1756年1月27日，莫扎特出生在这条街上一栋黄色临街楼房的四楼。莫扎特的父亲李奥波德是位音乐老师，曾任萨尔茨堡亲王大主教乐队的副乐长。李奥波德夫妇生了七个孩子却只有两个活存，就是莫扎特和比他大五岁的姐姐玛丽亚安娜。

莫扎特三岁时开始展现他的音乐天赋， 他不但具备绝对音准，还有超人的记忆力。他五岁时要求父亲教他弹大键琴，之后又学习小提琴和管风琴；六岁时，他开始作曲。莫扎特的早熟和天赋让父母都吃惊。

在父母的策划下，六岁的莫扎特和11岁的姐姐开始以神童的姿态在欧洲巡回演出。在七年的时间里，他们到过多个宫廷演出，足迹遍及慕尼黑、维也纳、布拉格、巴黎和伦敦。

莫扎特八岁开始写交响曲，11岁开始写歌剧。他一生的创作涉及几乎所有的音乐形式：交响乐、弥撒曲、室内乐，钢琴奏鸣曲、歌剧等等。据记载，莫扎特作曲时毫不费力，音符就像从他的脑袋里溢出来似的。他的妻子也曾说：他作曲与写信无异。

在莫扎特博物馆，保留了莫扎特小时候用过的大键琴、小提琴以及手稿。导览先生说，莫扎特写歌剧，还一手包办导演和舞台设计的工作，凡事追求十全十美。

或许是天忌英才，莫扎特在世上只有35年，1791年12月5日死于不知名的疾病。在他短短的35年生命里，一共创作了600多部音乐作品，包括22部歌剧。其中《费加罗的婚礼》《魔笛》和《唐·乔万尼》，至今仍时常在世界各地上演。其中《魔笛》里一首《夜之女神》的咏叹调，堪称是古今中外花腔女高音们的珠穆朗玛峰。

匆匆走近这位音乐神童辉煌的一生，今后唱莫扎特编号KV194弥撒曲时，该会有多一点亲切和敬意。