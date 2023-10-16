点智慧：领导者·意见

“把自己的心意集中，做到事理融合…”

星云大师说：分享故事：楚襄王做太子时，在齐国做人质。他父亲怀王死了，便向齐王提出要回楚国，齐王不允说：“你要割让东地500里给齐国，我才放你回去。”太子只得答应。太子回到楚国即位为王，之后，齐国来向楚国索取土地。楚王便召见群臣，让大家来想办法。

子良是个守信用的人，他说：“大王您说话一字千金，既然亲口答应了却又不肯割地，这就失去了信用。”昭常则说不能给，因为割地后楚国的气势将衰减，应寸土必争，而且如果开战，他愿坚守东地。之后就轮到景鲤。景鲤说：“不能给。楚国又不能单独守住东地，我愿去求救于秦国。”

三人的意见皆不相同，楚王难以取舍，只好召见有智慧的太子的师傅慎子。慎子说：“三个意见，大王都应采用。”楚王不明白。慎子说：“大王您先派遣子良带上兵车50辆，到齐国去进献东地500里；在派遣子良的第二天，又任命昭常为大司马，要他去守卫东地；在派遣昭常的第二天，再派景鲤带领战车50辆，往西去秦国求救。”

楚王同意了。齐王知道楚国的动静，对来访的子良说：“你来献地，昭常却守卫东地，这是怎么回事？”子良说：“我是受了大王之命来进献东地的。昭常守卫东地，这是他假传王命，大王可以去进攻他。”齐王于是大举进攻东地，讨伐昭常。当大军还未到达东地边界时，秦国已经派了50万大军进逼齐国的西境，说：“你们扣押了楚太子，不让回国，这是不讲仁道；又想抢夺楚国东地，这是不讲正义。你们如果收兵则罢；不然，我们等着决战。”

齐王听了害怕，就请求子良去告诉楚国，两国讲和。齐王又派人出使秦国，声明不进攻楚国，从而解除了齐国的战祸。

整合

能让团体运转的有两种人，一是领导人，二是被人领导。本身无能力又不肯接受别人领导的人，是团体进步的绊脚石。所以，做人要乐于被人领导，也要懂得领导别人。

身为领导者，除了要把公家赋予的责任确实执行外，还要有评估周遭情势变化的能力，以及决策谋划与处理危机的智慧。除此之外，面对属下的问题，要以慈悲心来协助他们处理；能将部属的事当做自己的事来关心解决，如此部属才能安心工作。所以一个领导人，要有慈有智。

一般人都希望整合他人，其实世界上的民族之多，各有所思所想，不容易整合；即使是我们的亲朋好友，各怀心事，也不容易整合。人之整合，尤其是领带人的整合，所容易者就是自己，把自己的心意集中，做到事理融合，所谓人情理法，我们都能整合得当，何患事不能成呢？

虚心

在管理时，我们也常会跟对方说：“你都不听我的话！”、“你都不接受我的意见！”其实，想一想，我们又何尝听自己的话？往往自己承诺的事情却做不到，所以与其说管人难，有时候管自己更难。我们在管理别人之前，先要管好自己，不言而教，即是最好的管理。

我们平时要凭着正念、正勤、正道来做人处事。透过观照，培养自己的耐心、虚心、诚心、慈悲心、宽恕心、平等心、忍辱心和感恩心，就不会产生各种负面情绪。唯有把情绪管理好，才能把团队带好。