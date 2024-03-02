“福，不在于钱有多少，而在于心灵…”

星云大师说：分享故事：中国甘肃的贫瘠山区，有不少家境非常穷困的孩童，即使就学环境简陋、离家遥远，他们还是珍惜求学机会，每日跋涉数小时上下学，仍能知足感恩，认真进取。

有台湾义工到访，看见就算在物资极度缺乏下，一位小女生只能紧握着一公分长的笔心专注地写字，都深受感动。一名义工妈妈就说，她为孩子购买许多名牌文具，孩子未必快乐。当她看见这群学子缺乏物资，却能开心知足，她因而省悟，决定自此和孩子一起向欲望说不！

在甘肃，许多青壮年为了谋生，离乡背井到城市打工，家乡只剩孩子与老人家；就如有位中二女生，父母外出打工，留下姐弟三人和奶奶相依为命。女生很懂事，不忍奶奶太操劳，放学立即赶回家分担家事，同时也能用功勤学，以好成绩回报在外地辛苦工作的父母。她的志愿是希望能成为翻译员，赚到钱、行有余力后就要帮助和她一样的孩子。女生在困境中不但不埋怨，还能这么有志气，非常可贵。

要让普天下穷者都能脱离贫困，实非易事，但是人心可以均富──少欲知足，乐于付出，见他人幸福，自己同受喜悦；如此心灵富有之人，才是真正有福。

·奋发



我们真正的福德因缘，不是到外面去求，而是向自己求，要求自己，自己健全了，福报不求自来，所以人要自求多福。有句话说：“生天自有生天福，未必求仙便成仙”，自己不努力自求多福，却祈求神明、佛祖赐予，这有违因果道理。如经典所载，有人看到油在水上漂浮，祈求神明让油沉到水底去；看到水里有一块石头，祈求神明将石头浮起来，这当然不可能。因此，我们想要求得福份，必须靠自己努力奋发！

而得了福报，我们也要有条件去享受福报。有的人一边赚钱，却一边浪费；有的人一边烧香祈祷，离开寺庙就恶口嫉妒。甚至有人祈求健康长寿，却暴饮暴食，生活无度，这些都把自己的福报功德漏掉了。因此我们要修养自己，身心健全了，自然多福。

·造福



真正的福是什么？我们能居住在平安富足的土地上，应庆幸有共同的福业，才能共生福地。既然是共同的福报，就应该感谢彼此过去生中所播种的善因，常生布施的欢喜心。生活中我们可以做到：有钱时不必得意，没钱时也不必悲伤，反正福到财至、福消财散， 一切都要看我们个人播下多少善种子而定。所以我们更应做的，是去创造和珍惜福报，并好好地利用它，随分随力发挥大爱的精神，造福人群。