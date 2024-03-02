小时候，第一次帮母亲拔掉几根白发，是脸上出现皱纹前，对老的初浅认知。成长后，对白发另有领悟，它不一定因年老而生。

当自己必须染发才能遮盖白发，心态逐渐接受变老的事实时，却听到有人说“白发是荣耀的冠冕”，这是何等尊贵美好的诠释。

“我吃过的盐比你吃过的米还多”这句倚老卖老的话，确实说出老年人经历的事多。若把一切苦难埋在心底，到年老仍旧无法释怀，那将带着这份苦毒抑郁而终。

教会开办“三号学堂”，专为乐龄者提供另一个学习平台，让他们能走出狭隘的生活圈子，尤其是倍感孤单寂寞者，有机会出来跟其他活跃乐龄者一起参与活动和节目，享受免费午餐，其乐融融。每次活动平均100人参加，好些已是耄耋之年。看着他们精神抖擞，跟着导师一起跳赞美操，一起玩游戏，心里隐藏的童稚之情展露无遗。他们还是可爱的一个群体。

看着他们积极投入地做手工、作画、习书法、听讲、听新闻、彼此分享等，心里感受到那份生命依旧炽热的心。想想，如果自己健康活到八九十，能像他们一样热爱生命，投入生活，有一群年纪较轻的人陪伴，那是多么幸福的事。

近日，台湾“综艺教父”王伟忠鼓励熟龄者说：“寿命与生命力是两回事，有生命力要尽量发挥。”

生命影响生命。即便寿命长，却活得毫无意义，这样的生命力是薄弱的，无法散发生命原有的光彩。