“要在恭敬中求…”



星云大师说：分享故事：日本的仙崖义梵禅师是一位极有人情味的禅门大德，他的禅法普遍圆通，不受拘束，常以幽默风趣的对话来启悟学人。他也常以书画作为接引入道的契机。一天，有位居士特地前来拜访禅师：“听说您擅长绘画，我久闻盛名，今天能否劳动大笔，赐我一幅画呢？”居士虽说得客气，禅师却看出他其实心里并不信服，而且相当的贡高我慢。禅师当下也不说破，应声说好，接着摊开桌上的画纸，拿起画笔，很快地完成了一幅画。

居士走过去一看，画里是一只老猫，两只前爪攫住了鱼骨在啃食着，旁边还有一行字，写的是：“南无佛、南无佛、南无佛……”居士皱着眉头，不解地问：“您画的是什么意思？”

禅师说：“你还没发觉到吗？虽然满口念着南无佛、南无佛，实际上嘴裡还啃着鱼骨头，满心的贪瞋愚痴邪见，又怎能和所求相应呢？”居士心知禅师以画来嘲讽自己，不敢再说什么，涨红着脸退下了。

·心智



一个人待人处事总是带着成见、偏见，就是做人不够成熟，就是以自我为中心，把自己价值观里所认为的一切当做唯一。任何人与他意见相左，在他的心中，一开始就产生错误的、低级的想法，言语和行动中都带有不认同和反击的意图；这就像是一个茶杯，已先装满了饮料，其他的饮料就装不进来了；就算还能装进一点，也是变质的饮料，不再是原味。

要根治这样的毛病，唯有让自己心智更加成熟，就是允许、尊重别人与你不同，而且不会随便评论别人。而所谓心智更加成熟，就是要我们不断的去掉“我执”，面对那些看不惯的东西，不再指指点点，而是尝试去包容、接纳。

·慢心



一切善法，我们都要在恭敬中求，因为善心才能感得善法，就像一个脏杯子，即使倒进再甜美的甘露，都会变味。其实，有慢心的人，内心常感到不平，因此生活充满痛苦和烦恼，而谦虚与恭敬，这两种态度是我们去除慢心的最佳良方。

当我们能从因缘观的角度思考时，就会懂得谦虚，也就可以去除慢心。有些人会说，谦虚过了头，就等于自己的努力奉献没有人知道，其实那也是不成熟的想法。因缘法告诉我们，所有的一切，都是因缘而合而成，我们的奉献仍是成功的因素，只不过是成功条件的一环，所以不代表全部都是我们的功劳。

如果每个人、每个家庭或团体，乃至于整个社会、国家，都能经常保持谦虚和恭敬对方的态度，傲慢心自然就会消失，也就不易引起争端。