“不断晃动的水，自然会变得混浊…”

星云大师说：分享故事：书生做事向来浮躁，经常为未达成的小事心力交瘁，痛苦不堪。有一天，他找智者诉说自己的痛苦，智者听后把他带到一间破败陈旧的小屋，屋内的桌上放着一杯水。智者对书生说：“你看这杯水放在这里很久，每天都有灰尘落入杯中，但这水依然清澈透亮，你可知原因？”

书生观察了一番说：“因为灰尘都沉淀在杯底。”智者点头说道：“人生就如同这杯水，懂得沉淀，才能让水变得澄澈。”书生听后豁然开朗，懂得自己的痛苦不过是心不澄净所致。

·累积

当我们心情浮躁时，就如同杯中不断晃动的水，最后自然会变得混浊。这就犹如在我们心中，当我们允许外境沉淀的废弃物累积太多，这当然会使心情感受很重的压力；而假如我们将沉淀淤塞的河流，给予加深开挖，那不就是一条清澈的流水吗？

如果总结心静不下来的原因，不外有两种情形：“一是心无所故而妄想纷飞；二是执着太深而患得患失”；我们应该认识到，人生无论好坏都会过去，能够以平常心去体验生活才是人生最好的修行。我们应该试着把心情沉淀，冷静看待得失，淡然面对人生起落。

·转换

有人问：“怎样做到沉淀，让心情能够转悲为喜，转苦为乐？”答案是：“一由于自己力量薄弱，二因为无明而不能了解自他关系。如果想要转悲为喜、转苦为乐，必须凡事多为他人想，不要全为自己想；凡事多往好处想，不要只往坏处想，自能转换心情。”

转换心情，以责人之心责备自己，以宽恕自己的心去宽恕别人，在心情不好的时候，要想到我是有身份的人，要表现自己的气度；在心情不好的时候，要想到都是我的罪过。说错话，做错事，只要认错，当下心情就会得到舒解；懂得适时调适心情，做自己的主人，不因境动心，而以心转境，这是我们应对生活纷扰最有效的做法。