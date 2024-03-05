“生活中，我们最好的教化就是启发…”

星云大师说：仰山慧寂禅师有教无类、春风化雨，根器高的人可以从他得到大利益，根器低的人也能得到若干启发。他的做法，有个很贴切的比喻：天降雨水，是普遍而平等的，可是地上的花草树木，叶茎枝干，有大有小，根部入土有深有浅，叶片分布有疏有密，所能承受的雨水分量，当然各不相同。

禅师接引后进，也有同样的胸襟，不论资质优劣，凡是有心向学，他是来者不拒，好像有人要黄金，他就给黄金；有人只要老鼠屎，他也给老鼠屎。不过，禅师所给的是同样的东西，只因徒众本身的条件所限，智者从他那儿得到的是贵重的黄金，愚者不识货，把黄金看做鼠粪。

这也表示弟子的层次各异。有的善根深厚，亲近禅师后即得大利益，见性开悟，然后各自弘法利生。等而次之的只能得到小利益，虽不能开悟，但尚能自饱，听了一些道理也能现买现卖，转告和帮助他人。再差一等的得到的利益更少，也不能把学到的东西跟别人分享，但至少对自己有帮助。

然而，最下一等人虽也在禅师那儿听法修行，只是没有成长，反而横加批评、惹事生非；当他们离开后，还到处散播偏执之言，诽谤禅师名声。还有一种原因是不善运用所学到的观念和方法，心中反应的是邪法、魔法，带着成见而来，又抱着偏见离开，还告诉人家这就是禅师的东西，结果害己又害人。

·契机

佛陀将宇宙万有的事物，归纳为色、心二法，也就是物质现象与精神活动。但众生根器不同，迷悟的程度也有差别，所以对于心法不能了解的人，佛陀为他说五蕴──色受想行识；对色法认识不清楚的人，则为他说十二处──眼耳鼻舌身意六根，以及色声香味触法六尘；对色、心二法都不明白的人，则为他说十八界──生理方面的六根、物理方面的六尘与心理方面的六识。

所以说，佛陀教化众生的原则就是“契理契机”。有的时候要契合真理，有的时候要契合众生根机。不合真理的话，你不能说，根机不合者，你也不能勉强。

·感化

生活中，我们最好的教化就是启发。启发教育不是口头教说，而是潜移默化的身教，让他们自己去思考。仙崖禅师看见夜游的沙弥，只轻轻说一句：“夜深露重，小心身体，不要着凉，赶快回去多穿衣服”后，就不再提起。从此，全寺学僧再也没有人出去夜游。禅师就是以身体力行做榜样，启发行者。

所谓“感化的教育”，就在于我们自身的身教言行。教育子弟，最好用感化方式，使他感动。有一首歌词强调“哥哥爸爸真伟大”，这不一定好。为何？爸爸哥哥很伟大，怎么伟大？要钱有钱，要玩具有玩具，想买什么就买什么。但是我没有，我的爸爸不伟大，那我就只有偷、只有抢。所以，不如说“爸爸妈妈真辛苦”，让孩子知道，父母起早待晚，工作忙碌，生病照顾……从身教言行做起，让他感动，才能感化人心。

所以，“识货不识货”延伸来看，我们多采用关怀与启发，不仅能消除反抗、猜忌、敌对，还可以赢得诚恳与真心。这些比斥责、训话、体罚等方式，不知胜过多少倍。