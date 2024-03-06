“去除心灵的爱欲，训练好的饮食习惯…”

星云大师说：分享信息：现代人生活节奏快，压力增加容易产生坏情绪，其实可透过饮食调整，提升心灵免疫力，如补充ω-3脂肪酸、色胺酸、维生素B群、维生素C、钙和镁，这些营养素都能促进心情愉悦，减少压力。

ω-3脂肪酸是组成大脑及神经细胞与传导的重要成分，因具有抗氧化、清除自由基能力，可增加血清素的分泌量，改善忧郁。可补充植物来源的ω-3脂肪酸，主要常见于黄豆制品、胡桃、坚果等。色胺酸在调节睡眠上扮演重要角色，有助人体保持放松，常见食物如毛豆、南瓜籽、传统豆腐、鲜奶、鸡蛋等，都含有天然的色胺酸。维生素B群／钙／镁可维持神经系统的稳定性，如糙米、薏仁等全谷类，或绿叶蔬菜、豆类、牛奶等，有助于降低焦虑感。

维生素C是一种强效的抗氧化剂，有助于减轻压力、活化免疫力，柑橘类水果和番石榴都是丰富的维生素C来源。营养师提醒，除了增加快乐营养素外，避免高糖、高油脂的地雷食物也很重要。营养师建议，每天早晚1杯奶、每餐水果拳头大、菜比水果多一点、豆蛋一掌心、坚果种籽一茶匙、三餐至少有一餐吃全谷类杂粮。

我们能建立均衡且多样化的饮食习惯，注重摄取各类营养素，有助于提升心灵免疫力，增强应对生活压力的能力，让心情更加稳定和愉悦。

·十事

饮食最主要的目的，是为了维持身体的健康。但现代人习惯挑肥拣瘦，使得文明病猖獗。所以我们吃东西不一定要贪图美味，应该把它当成如服药健身一般，要吃得卫生和健康。过去有人把健康的饮食之道，规范成十事，分别是：少肉多菜、少杀多放、少盐多澹、少糖多果、少食多嚼、少车多走、少愤多笑、少忧多睡、少言多行、少欲多施。

现代人为了口腹之欲，把许多野生动物都摆上餐桌，而且连濒临绝种的动物也不放过，“以食造罪”到了无以复加的地步，这样的食物，会让我们快乐吗？所谓“欲知世上刀兵劫，但听屠门夜半声”，一些人只贪图饮食享受，面对不断的天灾人祸、生灵不安，难道真的都没有一点觉省吗？

·不挑

对于食物，我们要去除心灵的爱欲，训练好的饮食习惯，不要挑食，也无需高价美食，养成有什么就吃什么。古人对于日常所需，都指示子孙要惜福，不但日用要节省，饮食要澹泊，尤其不能暴殄天物。

所谓“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，当然，现在已经不是这种时代了。但是现在的社会失序、残杀事件层出不穷，不能说与饮食没有关系。在加拿大的人民，即使钓到了鱼，如果没有一尺长以上，他们是不会烹杀煮食，一定要放回河里，以护生命的成长。世上不少护鲸协会都用种种方法去影响临海国家，呼吁大家共同抵制、处罚滥补鲸鱼的国家，为的是要维持生态的平衡，不要让稀有动物在我们这一代绝种。

我们不能把自己一时的口腹之乐，建筑在其他众生的痛苦身上，如此有损自己的阴德、寿命，这是必然的因果。饮食的意义，以自然的五谷杂粮为主，适时、适度，方能生活均衡。