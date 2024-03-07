“生也有涯，知也无涯…”

星云大师说：分享故事：号称学识渊博的青蛙博士，不小心掉到一口深井。井里的青蛙说：“欢迎博士加入我们井底之蛙的行列！”青蛙博士打从心底就嫌弃“井底之蛙”这个孤陋寡闻的代名词，他辩道：“我是博士，不要把我跟你们相提并论。”

为了证明自己的学识，青蛙博士在井底举办了一场百科知识讲座。他天南地北、古往今来的新鲜、稀奇事，无所不谈。井底之蛙们听得目瞪口呆，连连称赞：“不简单！真不愧是博士。”

然而，让青蛙博士困扰的是，他想了很多办法都跳不出深井，只好继续住下，而他也每隔一段时间，就给其他青蛙开讲座。然而，日子一天天过去，青蛙们发现，青蛙博士讲的还是以前那些陈词滥调，没有一点新内容。

井底之蛙们失望地问：“博士，你能不能给我们讲些新东西？”青蛙博士脸涨得通红，无言以对。他在这狭小的空间、几乎与世隔绝地生活着，不知不觉也已经变成名副其实的“井底之蛙”了。

·不休

处于人生的不同阶段，我们都要有学习的观念和精神，三点分享：

一、少而学，则壮而有为：一个人在少年时期，应要爱惜光阴，爱惜学习的机会。隋朝末年，炀帝下诏度僧，年仅十三岁的玄奘，即前往应试，并立下宏愿，要“远绍如来家业，近光佛教大法”。玄奘因为少年励志而学，到了壮年时即成就非凡，是中国伟大的佛学家、译经家、外交家、地理学家。

二、壮而学，则老而不衰：人生到了壮年，不可轻言满足，或认为已经超过学习的年龄，而自我局限，不肯进步。我们即使在壮年时还是要学习，因为“生也有涯，知也无涯”。宋朝苏洵，年二十七岁才开始发愤为学，和其子同时攻读，终究成为唐宋散文大家之一。学习永远不嫌晚，人生需要不断学习，才不会被时代淘汰，被知识抛弃。

三、老而学，则思而不休：人老了更要学。有很多的老年人倒不是因为年龄老化而被遗弃，最主要的是思想太过顽固，以有限的知识学问赶不上这个大时代。因此年老了还要再学习，才能和时代的脉搏一起跳动，和时代的精神吻合。

·贯通

做人，活到老，学到老。人生最重要的事情，就是不断的学习，不断的进步，才能不断有成就。古人专一心志，勤于学问，就能学到许多的利益。学习的态度也非常重要，对人要谦虚，待人要有礼貌，学技能，学道德，学智慧，学处事，都要闻教则喜。

重要的还有，我们要“思而学，则融而贯通”：学习，不但是少年学，壮年学，而且时时都要学，若能不断学习，扩大学习的范围，则在技能上，学问上，道德上都会有进步。只要肯学，就能把世间法、出世间法融会贯通。如果今生肯学，不但今生能有成就，未来的生命必能增加智慧。