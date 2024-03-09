“因为相知，能够甘苦与共…”

星云大师说：分享故事：左宗棠（晚清军事家、政治家）身体非常肥胖，挺着大肚子。他常常喜欢在茶余饭后捧着自己的肚子，自得的说：“我不辜负我的肚子，我的肚子也不辜负我。”有一天，他心血来潮，问左右的人：“你们知道我肚子里装的都是些什么吗？”左右的人纷纷说：“有十万甲兵！”、“满腹经纶！”、“包罗万象！”

部下们七嘴八舌，想尽力讨好将军，却都被左宗棠摇头否决。就在大家搔头摸耳，穷尽心力揣测左宗棠的心思时，突然有个小兵大声说道：“将军肚里装的全是马绊筋（牛吃的草）。”左宗棠一听，大乐，拍着桌子说：“对！就是这个答案。”他还将小兵升了官。

牛能任重道远，左宗棠一向以牛比喻自己，说他肚里全是草，正合乎他是牛的心意，难怪要升小兵的官。

·自问

知音、知己、知交、知友、知心，能够深入交往、无所不谈的朋友，都因为相知。知，是一种真诚，一种相惜，一种认识，一种明白，一种智慧。因为认真以待，推心置腹；不一味说好听的话，而能说于对方有益的话；能用心体会对方的心思，适时给予鼓励、安慰；能以对方为优先，持有老二哲学的态度，所以能结交到良师益友。

也正因为相知不好找，所以俞伯牙和锺子期“巍巍乎，志在高山；浩浩乎，志在流水”，当锺子期去世之后，俞伯牙摔琴，痛失知音。历史上“孟不离焦，焦不离孟”，也正因为相知之故。

我们如果慨叹自己为何没有结交到知己好友？不妨先自问，是否懂得做一个朋友的道理呢？

·无憾

而有人也会说，朋友之间，要做到真正的知心，是多么的困难！因为知人、知面、不知心。是的，人世间没有两个同样的面孔，当然也就没有两颗同样的心。因此人之处世，知人、知事、知理都还容易，要知人心则很难。所以，我们在与人相处之后，发现对方与你心意相通、兴趣相投、理念相应、讲话默契还有能够甘苦与共，那就可以称得上是相知、知音了。

结交知心，当然也要看看自己是什么心，你是忠孝仁爱的心，当然要找忠孝仁爱的知音；你是一个慈悲喜舍的人，当然要结交一个慈悲喜舍的知音。

人与人互相成为知音，就要经得起考验，不但要相知相惜，而且要生死不弃。所以俗话有说：“得一知己，终生无憾”，说的就是这个意思。