“想求得生命的进步，都应要修养身心…”

星云大师说：分享公案：波斯匿王去拜访佛陀。佛陀看到国王灰头垢脸、全身都是灰尘，就问：“你为什么全身都是尘土？”王回答：“我从婆提老者家里来。老人过世，家产没人继承，须归入国库，我专程去清点。光是黄金就有八万斤，您能想象他的财产有多少吗？”佛陀说，真的很可惜啊！

王问：“他那么有钱，又是孤单一人，平时为人却吝啬，现在两手空空走了。佛陀，依您的慧眼来看，他舍了人身后，往哪里去？”佛陀说：“他已堕落在啼哭地狱！”王说：“婆提老者有这么多财产，应该是很有福报的，为何要过刻苦寒酸的日子？死后又为什么会堕入啼哭地狱呢？”

佛陀说：“财富确实是他的福报，是他过去生中所造的福，可是后来他起了悭贪、后悔之心，因此虽然有福，却不得自用。而他这辈子又没做好事，现在堕入了啼哭地狱，心里很后悔，所以天天啼哭。”王问：“难道他没有剩下一点福的因缘吗？”佛陀说没有。

王叹息着说：“可是明明他有这么多钱，难道就这样了？”佛陀说：“比如有人种田，田里的稻子收割了，若不再撒种子，这亩田还会再长稻子吗？婆提老者虽然一生很富有，但是他没有再造福，所以没有带走福因。”

·成器

在有限的生命中，我们要自我超越，要懂得“四可惜”的道理：

一、此时不学一可惜：人在年轻时应努力读书学习，但有的人却糊涂过日子，真是可惜！有时候人生巧遇明师，却轻易放弃追随，此际不学，实在可惜！难得天赐良机，可以学习一些技能、一些道理，却不去用心，未免可惜！学习有助于心智的成长明白道理，所谓“幼不学不成器，人不学不知义”，人生不趁早学习，是一大可惜。

二、此日不勤二可惜：我们每个人，如果一日不勤，就是一日荒废；一生不勤，就是一生荒废，就都在可惜中度过了。唐朝的张玄素，眼见太子荒废学业，于是劝谏太子，要学习古圣先贤“日知其所不足”的心态行事。一个人能知所不足，就会精进用功；否则蹉跎了人生的黄金岁月，不懂得日勤有功，是二可惜。

三、此身不修三可惜：人生最大的忧虑是生死，懂得因缘果报的人，都会积极勤修戒律、禅定与智慧，希望将来不要再受无数的轮回之苦。其实不只是出家僧伽才需要修行，任何人想求得生命的进步，都应要修养身心，健全自己。但一般人多数不及早为自己立功、立德、立言，所谓此身不修，是三可惜也。

四、此心不明四可惜：人常常揣摩别人的心意，却无法明白自己的心，所以人真是很愚痴。禅宗讲究明心见性，更有此心不明，如丧考妣的省思，所以多数参禅的人，都会努力在心地上耕耘，务期找到自己的本来面目。无根禅师出生入死，进火盆、入水里、钻泥土，就是要找个我，可是我们有几个人想要明白自己呢？常常怨怪别人不了解我，可是自己又何尝了解自己呢？所以说，人生最大的悲哀是无知；此心不明，是四可惜。

·阶段

我们不管处于人生的任何一个阶段，凡事不要轻易说不，应该实时抱持一个好学的心理，学习新技能，甚至提升各方面，包括宗教方面精神上的追求。当你说不的时候，机会往往因此而丧失，那就真的实在可惜。