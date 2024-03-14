“想要幸福的人，须助他人找到幸福…”

星云大师说：分享故事：一位农夫总能种出最好的玉米。每年，他的玉米都参加世界展销会，也常常摘得最高荣誉。记者问他秘诀，农夫说：“秘诀就是共享两个字，我和周围的农夫都有共识，只要是谁有好的种植点子，一定要共享，而不是独享，大家种的，也是同样的种子，没有所谓的秘方。”

记者好奇地问为什么。农夫笑着说了：“难道你不知道吗？风会把成熟玉米的花粉吹起，从一片地卷到另一片地。如果邻居种出的玉米不够好，杂交授粉会逐渐降低玉米质量。如果我要种出好玉米，就必须帮助我的邻居们都种出好玉米。”

农夫接着说：“当然，我今天得奖，功劳不是我一个人的，荣誉的背后也有着邻居的奉献。我们也都共同得到好处，现在有谁不知道，我们这一区的玉米，就是全国最好的！”

·群我

分享一首偈：“饮食及医药，房舍卧具等，欲爱身命者，节量得时宜”；这首偈说明了群我的相处，不应只是一个人独乐其乐，应该要众乐其乐。我们也要发大心，以菩萨利他的思想，乐于和别人共有共享，这才是一个美好的社会。

如何做到共有共享呢？比方“饮食及医药”，饮食不要有“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的不良风气，这样太不公平，有饭大家一起吃，才是美好的社会。除了有饭大家吃以外，医药也要能够普及。现今有很多身体健康的人，他们付得起医药保险，可是还有很多人，想看病却没有钱；一个健全的社会，对医疗的保险制度必须要能够普及。

“房舍卧具等”指的是，除了饮食、医药的共有共享外，房舍住处也要平均共享。现代社会就应该要提倡“住者有其屋”。社会上有许多人，拥有大楼数栋、房屋多间，但却没有入住，反而一堆的无壳蜗牛族找不到家。今日的社会福利，必须普及到每个家庭，所有的资源都可以让社会的每个人共有、共享、共乐，这才是美好的社会。

·影响

而“欲爱身命者，节量得时宜”要说明的是，人要懂得爱护自己；想要爱护自己的身体、生命，就要节量饮食、医药及房舍卧具，不要太浪费，浪费会折损福报，要懂得惜福，世间资源有限，大家共有共享，才能更有福报。

既然生而为人，我们就要变成一个能够影响他人的普通人，将自己生命的资源与他人共享。所谓资源，就是指自己的心、头脑、身体，以及所拥有的财富，将我们各式各样的资源分享给社会，生命的价值就会跟社会、历史衔接起来，不仅能影响当代的人，对未来的人也会有影响。有句话说“想要幸福的人，必须帮助他人找到幸福”，这就是共享最浅显的道理。