“沏茶之时，人性的真情流露…”

星云大师说：分享故事：唐朝人陆羽二十一岁时决心写《茶经》，为此开始了对茶的游历考察，他一路风尘，渴饮茶水，经多处直到四川巫山，每到一处，即与当地村老讨论茶事，将各种茶叶制成各种标本，将途中所了解的茶见闻轶事记下，做了大量的“茶记”。

经过十余年，实地考察三十二个州，陆羽最后隐居苕溪（位于浙江），开始对茶的研究著述，历时五年写成《茶经》初稿。以后五年又增补修订，这才正式定稿。此时陆羽已四十七岁，前后总共历时二十六年，最终完成世上第一部研究茶的巨作《茶经》。

陆羽在其《茶经》中著有不少对佛教的颂扬和对僧人嗜茶的记载。在茶事实践中，茶道与佛教之间找到越来越多的思想内涵方面的共通之处；禅茶就是在这样的基础上产生的。

·论道

喝茶的道理和意义，五点分享：

一、泡茶之心：当我们兴起喝茶的念头，随手泡一杯茶，当下不会有太多、太大的贪念，既不想要升官发财，也不会希求世间给我什么，只想喝一杯清茶，可以疲劳尽除，妄念息下，悠闲自得，就已经心满意足。假如偶尔三五好友，相约喝茶聊天，所费不多，谈不上浪费，也不会暴殄天物。大家在茶叙之际，彼此谈心论道，交换意见，岂不快哉。

二、沏茶之情：当我们准备泡茶时，先要备好各种茶具，并且小心翼翼的把茶壶、茶杯洗净。当开水煮好沏茶时，算好人数，茶叶要适量；此刻的心情，最能体会开水的可贵、茶叶的美味、茶具的珍贵，所以沏茶之时，人性的真情流露，至为难得。

三、上茶之道：上茶之道向来被视为一个人品格操守的流露。自从唐朝喝茶文化传入日本后，直到今天日本仍保存着中国的茶道，不只是待客以茶，尤其待客以心，就如在诸佛之前献香、献花一样。待客清茶一杯，双手捧上，无限的心意，至情的流露，无比宝贵。

四、茶具之周：过去古人喝茶，讲究喝茶之道，并不像今人这么简化。根据西安法门寺地宫出土的文物，当中有许多茶具，都以黄金为材质，且经巧匠铸造；尤其华人品茗，不只是茶具讲究，连泡茶的技术、程序，都有学问在，都让人感到人外有人，天外有天。

五、饮茶之地：华人喝茶，不但讲究茶具的精美、茶叶的品质、泡茶的方法、上茶的礼貌，尤其喝茶的地方也十分考究。喝茶之地，不只有茶楼、茶馆，文人甚至荡舟水上，或在湖水之滨、亭台一隅，大家聚会喝茶，吟诗作赋，享受浮生半日闲。

·放下

喝茶，不但要喝出道来、喝出慧来，尤其如果能够喝出禅来，喝出悟来，那就更奇妙。有名的赵州禅师，你去参访他，问他：如何是道？他说，你去吃茶。你问如何开悟？他也叫你吃茶去。这是说明，茶道中蕴涵禅机无限，所以喝茶，要喝清凉之茶、平和之茶、禅味之茶、无心之茶。所谓无心之茶，里面包罗万象，柳绿花红，另有一番世界。

对于一般人来说，茶不过两种姿态：浮、沉；饮茶人不过两种姿势：拿起、放下。人生如茶，沉时坦然，浮时淡然，拿得起也需放得下。