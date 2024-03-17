点智慧：“我”的故事

“‘我’是个很难处理的问题…”

星云大师说：分享故事：从前有个人要到很远的地方，一天晚上他住在山洞里。半夜时分，看见有一个鬼扛着一个死人来，把死人放在他面前。后面又来了一个鬼，追来怒骂前面来的那个鬼说：“死人是我的，你为什么把他扛来？”接着两个鬼各抓住死人的一只手，你争我夺。

前面来的鬼说：“这里有个人，你可以问他，看这死人是谁扛来的？”这个人想：“两个鬼力气很大，照实说是死，胡说也免不了一死，我何必说谎呢？”那人就说道：“是前面来的那鬼扛来的。”后来的鬼听了大怒，便抓住那人的手臂扯了下来，扔在地上。前面来的鬼就拿死人的一只手臂给他补上。就这样，他的两只脚、头、腿都被鬼扯出来，又用死人的身体给他安上，竟然天衣无缝完好无缺。于是，两个鬼把换下来的手脚头都吃了，然后擦擦嘴走了。

那个人想道：“现在我这个身子全是别人身上的肉，现在到底我还有没有身子？如果说有，可全都是别人的；如果说没有，现在依然是一个完好无损的身子。”

他越想越糊涂。第二天早晨，寻路而行，终于见到有佛塔和许多僧侣，他不问别的事，只问自己的身体是有是无。许多和尚问道：“你是什么人？”这个人答：“我也不知道自己是人还是鬼。”于是就向众僧把遇到的事情说了一遍。众僧说：“这人自己知道无我，可以很容易得道了。”

·苍蝇

世人皆如此，一接触到名位，就不肯让人，一接触到利益，就要拥为己有，因此，为了“我的”而不是“你的”，就要争个你死我活。其实，试想想，如果我看到的、想要的都是我的，因为“我”要拥有不能给人，就等于要求前进一步，后面的脚步就因为别人的牵绊不能放开，那道路如何前进呢？所以世间一切事情都要讲转机，先决条件是，自己的心念也要能转；能转心转念，对我们人生的得失，有很大的因缘关系。

世界如此广阔，事物那么多样，自己何必往死胡同里钻呢？就如唐代古灵禅师有一天看到一只苍蝇想要飞出屋外，但牠不知道有门，却拼命往纸窗上钻，所以说了一偈：“空门不肯出，投窗也太痴，百年钻古纸，何日出头时？”人有时候也像苍蝇一样，因为患得患失，有则欢喜，无则烦恼，得则高兴，失则悲伤；一心系于有无得失，自然无法解脱。

·超越

一般人听到“无我”会害怕，其实不必如此。无我也不是说什么都没有，而是指我们能苦能乐、能多能少、能大能小、能早能晚；无所不能、无所不是的我，这就叫做“无我”。其实“我”还有一个涅槃的世界，就是常、乐、我、净的真我，这个世界生命是恒常的、不死的、安乐的、寂静的。实在说，人的生命是不死的，死的只是形体；生命就像是一江春水向东流，不论流到哪里去，还会再流转回来，这叫轮回。

也正因为人生并非有个一成不变的“我”，而是可以透过现在的“我”改变未来的“我”，所以“无我”的真义是蕴含无限价值的。因为懂得“无我”，才能去除自私自利；也因为明白“无我”的意义，当我们面对人生各种困难，也才能生起超越的心态。