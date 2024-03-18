“尽一己之力，将欢喜布满人间…”

星云大师说：分享故事：出生黎巴嫩的舒凯尔从小就展现表演天赋，8岁成为诗歌比赛冠军，还受邀主持儿童节目；长大后，她前往首都贝鲁特修习表演艺术，也曾到美国纽约东区研究所进修社会疗癒的课程。她是“我是小丑”的创办人，曾考虑离开黎巴嫩，但当她走到街上，便觉得需要留下来，继续为人，尤其是小朋友散播欢笑。

第一次接触到小丑表演，是舒凯尔在英国伦敦研读肢体戏剧的时候。她说：“当我找寻自己的小丑角色时，我穿透脆弱的表面形象，跟真正的自己碰面。在演出中，观众在笑你，你也在笑自己。”在黎巴嫩内战时期长大的她，心里原本满怀愤恨、忧虑，但她说：“小丑表演让我变成一个轻松、欢乐的人。”

舒凯尔除了上街表演，也会举办工作坊，提供艺术疗癒，全国各处难民营都有他们的身影，希望让大众重拾笑容，舒凯尔说：“我们作为小丑、作为人，生活在一个荒诞的世界。应对问题时，有什么比笑更好呢？”

2020年贝鲁特港口发生大爆炸后，舒凯尔建议到灾区演出，当时有剧团成员反对，认为人们仍在哀痛中，这个时候不太适合演出，但舒凯尔说：“我不能让人们忘却病苦，但我要让他们记得：你仍然可以享受欢笑。”此后，受爆炸严重影响的灾区，成为剧团经常演出的地点。

小丑们缤纷的服装、逗趣的演出，也真的带来正向影响，有个9岁小女孩整整一个多月都没办法开口说话，看了“我是小丑”的表演后，她兴奋地跑回家跟父母叙说感想，重拾会话能力；还有个5岁小女孩一直不肯离开已经炸到剩一半的家，但因为“我是小丑”，她勇敢踏出家门，跟着小丑一起跳舞。舒凯尔表示：“我能掌握的，正是人们現在最需要的——这一刻的喜乐和欢笑，就算只有一秒钟。”

·空间

今日的社会尔虞我诈，暴力充斥，这些都是由于人类的心灵枯竭，以致于不能将人性中最尊贵的欢喜心展现出来。因此，对于到处可见的乱象，我们与其痛心疾首，倒不如平心静气地自我期许：从今天开始，尽一己之力，将欢喜布满人间！

如果我们的一生，能致力于散播欢喜，自己也一定从中获益甚多，如果能把“欢喜人间”列为生活哲学，我们也将在有苦有难的人间，开创一个欢喜自在、也让别人一同欢喜的空间。

·正面

遇到灾难，一时的恐慌要尽快克服，然后告诉自己“镇静有用”。事到临头，我们能力有限，改变不了，就要面对现实，以平常修行所得，运用自己的道德，加一点慈悲，加一点柔和，帮助自己，也帮助别人。像观世音菩萨救苦救难，救苦救难就是替人解决问题。人的烦恼多，欢喜少，如果能像弥勒菩萨（欢喜佛）给人欢喜，宣导欢喜，多一点欢喜给人，人家也会欢喜和你往来。

在灾难中，我们也看到许多感人的救灾事迹，那就是黑暗中的人性光辉，也让我们见到人间的光明面。我们的社会，还是有很多悲天悯人的人，他们可能也在灾难中受到伤害，但他们都愿意在此刻此时站出来，他们所升起的善念与善行，都将为人类带来正面的效果。