“在公务中给人方便，是最好的结缘方式…”

星云大师说：分享故事：某县发生歹徒绑架勒索撕票案件，县太爷震怒，即嘱秘书王某，下令有关单位限期破案。王秘书是县长的亲信，愚而好自用，于是大笔一挥，以县长名义向命案发生之处的乡长，下了一纸手令，手令这样写道：“查该乡近有不法之徒向该乡某富户绑走一十岁幼童，因索取赎款不遂，竟将该幼童杀害。该案发生后，该乡乡民人心惶惶、寝食难安。歹徒心狠手辣，目无法纪，理当绳之以法。该案发生在该乡境内，着令该乡长于令到三日内将该歹徒缉捕归案，以凭严办。”

这道手令全文不过百余字，王祕书一共用了九个“该”字，官腔十足，使人无法消受。某乡长职责所在，虽然心中不悦，仍不敢违抗县令，只得奉令行事，三日后，歹徒落网，命案侦破。县太爷论功行赏，特别召见某乡长面予嘉勉。

某乡长不但不敢居功，并面恳县长准其辞职。为什么要辞职？乡长说：“令我办案，一道手令八九不离‘该’，满纸僚气，使人不敢奉承。卑职秉性冥顽，曲意逢迎，固非所愿，抗命弃职，势必贾祸。如其隐忍恋栈，宁可早日让贤。”

语毕，某乡长双手将县太爷日前给他的那纸手令呈放在县长办公桌上，转身离去。县太爷看过手令，不觉莞尔而笑，随即在上面批了四句七字箴言：“一纸公文九个该，一该该出是非来；从此该员该留意，不该该处莫该该。”

·官腔

有的官僚因为喜欢打官腔，成为官僚；因为喜欢打官腔，被人指为官僚，有的则是因为喜欢摆架子，也难不被归为官僚之流。世上无论什么事情，只要有官做后台，有官参与其中，结果可能很容易成就；但有的时候，本来是很单纯、很简单的一件事，因为有官的关系，反而不能成功，这就是官在民间扮演的角色，其重要性，由此可见。

官，代表了权威；官，代表了法律；官，代表了领导者，是成是败，当然皆由官员可以决定。过去有人说，衙门难进、侯门深似海；就是到了现在民主时代，大官又那里是人人可以轻易得见的呢？

·便民

一些做官者，有“以磨人为快乐之本”的习性，这样的行为让人不敢恭维；官，用官架子吓人，还是小事；用官势来欺负人，就比较严重了；用官威、官力来陷害人，就更为国法天理所不容了。

有句话说：“公事门中福好修”，好品格的官，也是有的，像历代的贤臣良将，如萧何、张良、诸葛孔明、赵子龙、魏征、狄仁杰、郭子仪、岳飞、文天祥等，这些伟人无不是以天下为己任，所以留名青史。

做官的人当中，与民众关系最密切的，莫如司法。社会公平要从司法官开始，有时候民间有了民事纠纷，打起官司来，成败输赢，就看谁有钱、谁没有钱，所以一般人对于打官司，都知道十打九输，因此造成民怨沸腾。一个国家要想国泰民安，须先从官僚改变做起，方为有功也！

公门做事的人，应该尽量便民，不要看轻人民的任何问题，凡事尽心尽力，那么在公门之内，可以行善的机会就很多了。