点智慧：我们要的生活

“以八正道为生活的准绳…”

星云大师说：分享故事：满脸愁容的生意人问智者：“虽然我很富有，但人人都对我横眉冷对。生活真像一场充满尔虞我诈的厮杀。”智者说：“那你就停止厮杀。”生意人对这样的劝告无所适从。接下来几个月，他的情绪糟透了，与身边每个人争吵，结下更多冤家。一年以后，他变得心力交瘁，再也无力与人一争长短。

他又去找智者，说：“我现在不想跟人家斗了。但是，生活还是如此沉重。”智者简单地说：“那你就应该把担子卸掉。”生意人不同意，怒气冲冲地走了。在接下来的一年，他的生意遭到挫折，最终丧失了所有的家当。妻子带着孩子离他而去，他变得一贫如洗，孤立无援，于是他再一次向智者讨教。

他说：“我现在一无所有了，生活里只剩下悲伤。”智者说：“那就不要悲伤。”生意人似乎已经预料到会有这样的回答，这一次他没有失望也没有生气，而是静静地离开。不知怎的，离开后他悲从中来，伤心地大哭了起来，接下来的每一天他都在哭。

最后，他的眼泪哭干了。他抬起头，早晨温暖的阳光正普照着大地。他于是又来到了智者那里，问：“先生，生活到底是什么呢？”智者抬头看了看天，微笑着说：“一觉醒来又是新的一天，你没看见那每日都照常升起的太阳吗？”

·实践

我们要的是什么生活？应该以八正道为生活的准绳，八正道又以正见为首要。在日常生活中，凡事要求心安，仰不愧于天，俯不怍于人。然而，一般人总喜欢把苦和乐，难和易，分得很清楚，因此，苦的时候难过，乐的时候欢喜；有收获的时候雀跃鼓舞，困难的时候伤心颓丧。假如我们能把这些相对的观念调和厘清，不偏激、不极端，那不论是生也好、死也好、苦也好、乐也好、难也好、易也好，都不相妨碍，这就是洒脱自在的生活。另外，我们也可以将发心运用于生活，敦亲睦邻、孝敬亲长、友爱手足、帮助朋友。一切应该身体力行，彻底去实践。

·摆脱

有的人遭遇挫折，却不去检讨原因，只在果报上计较，于是怨天尤人，忿恨不平。殊不知凡事有因有缘才会有果，自己所受的果报，正是自己植下的因，所产生的结果。如能了此真理，就会甘心受报，坦然自在。

生活中会遇到各种烦恼，如果我们摆脱不了它，那它就会如影随形地伴随在我们左右，生活就成了一副重重的担子。所谓：“一觉醒来又是新的一天，太阳不是每日都照常升起吗？”，能深刻地了解这句话，我们就能慢慢地放下烦恼和忧愁，生活原来可以如此简单。

人间佛教的生活观，主张生活须佛法化，也就是除了金钱、爱情以外，还要增加一些慈悲、结缘、惜福、感恩的观念。这样的生活也会更加充实。