“谈到生活，先要处理人生三间…”

星云大师说：一天有二十四小时，我们除了吃饭、睡觉、工作之外，借由正当的娱乐来调剂生活，是极为重要的一环。一般社会的娱乐，重在感官刺激。佛教认为，内心的调和也很重要，例如：禅师教人栽松、除草、耕耘、种植，让身心与田园自然融和，享受宁静的禅悦法喜，或在坐禅之后，利用跑香、经行来调节身心。

人生不必只追求享乐、富有；人生不要做金钱的奴隶，应该增加生活的情趣、提高生活的品味。例如住家环境的整洁美化，有助于生活品质的提升，因此，每日勤于打扫居所，把家里整理得窗明几净、舒适，院中亦可莳花植草，以增进生活意趣。偶尔与三五好友到自然公园游山玩水，也会提升生活的品味。尤其能把自我融入工作或大自然之中，如花朵般给人欢喜，如山水般给人欣赏，如桥梁般供人沟通，如树荫般让人乘凉，如甘泉般解人飢渴；能够自我创造生命的价值，这才是吾人所应该追求的生活品味。

·实践

生活中的修行，有些道理很多人都懂，如果没有实践，漫天的理论，就犹如空中泡影，也是徒劳无用。所以我们可以时时提醒自己，要努力做到：“生活不在显达，健康快乐就成；朋友不在贵贱，知音胜过黄金；小病不在吃药，贵在心理调顺；作息不在早晚，贵在规律养成；情趣不在雅俗，贵在保持童真；活动不在多少，贵在量力而行；膳食不在丰富，贵在营养均衡；居室不在大小，贵在整洁干净。”

·本性

我们谈到生活，先要处理人生三间，就是时间、空间、人间，我们要认识到，时间失去了不会再来！空间失去了，空间还有别的用途！人间失去了，人间不能回复！接着要重视人生三理：地理、人理，天理，若能处处用心，就会通身是手眼，志业开阔，生活自然就平顺。

就好像舞蹈老师教学生跳舞，一开始是学舞步，亦步亦趋；等到会跳了，一边惦记舞步，一边可以用心体会；到完全纯熟，根本就忘了舞步的存在，只是欢喜的跳舞。人生也是这样，学东西只是方法，不是生活的本身，要懂生活的人要会悟，悟了以后，人生的舞步就通了，也不会随着别人起舞。

时间、空间、人间都需要创造。时间的创造是要懂得哪些是有价值的、哪些是无价值的，在有价值的事物上多花时间，深入那宝贵的时刻。生活的修行，就是要我们不断开发自己的能量，认识自己的本性。