点智慧：白天拿着火把的人

“知识学问往往也容易成为自己的障碍…”

星云大师说：分享故事：一位修行者，他觉得修行是为了离开乱世，除了自修也要教育众生。可他越是修行，就越对社会的乱象觉得不平，一直认为大家的心都是堕落的，整个社会一片黑暗。他思考着要用什么方式引起人们的注意。后来他想到办法，大白天举着火把，到处喊着：“人间太黑暗，我点燃这把火来为大家引路。”可大家看到了，都认为他精神状态不正常。

也有人去问他：“明明出了太阳，外面一片光亮，你为什么还要拿着火把？”他答：“因为人人的心地都很黑暗，你们见不到光明，所以我要用这把火引出你们心中的光芒，要照亮你们的心。”听了这话，有人一笑置之，有人摇头。修行者却不理，仍每天拿着火把。

智者知道了，觉得修行者出发点是善意的，只是所用的方法偏激。于是智者对修行者说：“你真的什么事都知道吗？”修行者点头。智者就问了：“古代典籍中谈论天文地理，四时调和的道理不知道你懂不懂？”修行者说：“这太高深了。”智者再问：“那么你知道天上星相运作的道理吗？”修行者也答不出来。智者追问：“我再问你如何治国，有什么方法能使社会祥和呢？假使有外国侵犯，如何调兵遣将？这些都是人间事，你能回答得出来吗？”

修行者说：“实在没办法！我既不知天文地理，人间事方方面面也没想太多，我真是愧为修行者。”修行者放下火把，以惭愧的心向贤者求教。智者这时开示：“所谓‘若多少有闻，自大以憍人，是如盲执烛，照彼不自明’；你只是稍悟了一点道理，就自以为万事通达，于是贡高骄傲，这不是修行人该有的心态。好比一个盲人拿着火把却看不到路，又如何为人指引方向呢？”

·自性

经典有一譬喻：盲人夜间行路，除了拿拐杖还拿灯笼。有人问他：看不到路，拿灯笼作什么？盲人说：“灯笼是要给别人看的。当我走在路上，别人看到我的灯笼，就不会撞到我了。”可他在路上走着，还是和一个路人相撞。路人质问盲人，盲人反过来说：“难道你没有看到我手上的灯笼吗？”路人说：“你哪里有灯？灯笼早就熄灭了。”盲人说：“我的灯笼熄了，难道你的心光也灭了吗？”

每个人都有一盏心灯，当我们自性的心灯熄灭了，就会产生种种的过失、障碍，让我们执着迷惑，反而只知道怨怪别人，却不晓得要反省自己。

·挑剔

有一些人，有了知识学问，知识学问往往也容易成为他们的障碍，即佛教所说的所知障；甚至知识的知生病了，就是痴，知识也会成为愚痴、毛病，聪明反被聪明误。

现实生活中，有的人自以为聪明，看不起别人，其实这样的人反而会让人更加看不起他。自大的人反而给人看小，自高的人反而被人看低。佛陀教我们要自灯明、法灯明，就是要我们以般若的慧炬来照亮自己的无明，而不是自大憍慢，挑剔别人的缺失。