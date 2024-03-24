“言语简寡，在我可以少悔，在人可以少怨…”

星云大师说：分享故事：罗睺罗（佛陀的十大弟子之一）性情温和、品性端正，唯一缺点是喜欢说妄语作弄人，譬如佛陀明明不在，当有国王大臣信者来拜访，罗睺罗就随手一指，告诉访客说佛陀在那里，等客人扑了空折返，罗睺罗就很开心。

佛陀知道罗睺罗恶作剧的事情后，特地吩咐他端来一盆洗脚水。罗睺罗为佛陀洗脚后，佛陀指着水对他说：“这盆水可以喝吗？”罗睺罗说：“洗过脚的水很脏，不能喝的。”佛陀说：“你就和这盆水一样，水本来是很清净的，好比你本来是王孙，远离世间虚假的荣华，出家做沙门。可是你不精进于道，不清净身心，不守口慎言，三毒的垢秽填满你的胸中，好比清净的水里有着垢秽一样。”

罗睺罗低头不敢仰望佛陀，默不作声，佛陀招呼他把水倒掉。等罗睺罗倒水回来，佛陀再问：“你拿这个盆盛饭来吃可以吗？”罗睺罗说：“不可以的，洗手足的盆是不净的，这上面有垢秽，不能装东西吃。”佛陀说；“你和这个盆一样，虽然做了清净的沙门，不修戒定慧，不净身口意，大道之粮怎能装入你的心中呢？”佛陀说后，用脚把盆轻轻的一踢，盆就滚转了起来，罗睺罗很怕的样子，佛陀问道：“你怕盆子坏了吗？”罗睺罗说不是，指盆是很粗的用物，坏了也不要紧。

佛陀接着说：“你不可惜这个盆，正等于大家也不要爱护你一样。你出家做沙门，不重威仪，戏弄妄言，这个行为的结果，是谁也不爱护你，不珍惜你，到命终时也不能觉悟，迷上加迷。”罗睺罗听了教诫后，一改往日调皮的习气，严持戒律，精进修道。

·诚实

妄语，又称虚妄语、虚诳语、妄舌、虚伪、欺，是十恶之一。那是以欺人为目的而说的不真实语。大家一定会发现，在现实生活中，一个人只要蓄意说了一次妄语，必会有第二次，乃至无数次的谎言，以掩饰先前的虚妄。甚至为了自圆其说，无所不用其极，算计别人，以替自己脱罪。这会造成很大的后果，如陷入罪恶的渊薮，恼害一切众生，从此善事不得成就，失却功德。在日常生活中，我们就应修习：口说善事、口语诚实。

·善德

说了真实的好话，我们还要与自己的言行相符，这些话才能给人相信和接受。养成说真实语的习惯，才能去除妄语的坏习惯。古人说：言语简寡，在我可以少悔，在人可以少怨。所以话多不如话少，话少不如话好。再说，语言最容易积德，比如，看到人家做善事，发言赞美；见人为恶，善言规劝；人有争讼，做和事佬；人有冤抑，协助辨明。不揭人隐私，不自赞毁他，这都是善德之语。