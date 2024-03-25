“有了信心，就无所畏惧…”

星云大师说：分享故事：张齐贤是宋真宗亲自选拔的进士，后来担任宰相。他不仅有治国的胸襟，处事更具有四两拨千斤的智慧。曾有位外戚去世，遗嘱交代：“家产由两兄弟平分。”然而，刚分完家产，两兄弟就争执，彼此认为对方占了便宜，闹得鸡飞狗跳。两兄弟屡次借着入宫的机会，请求真宗评断，但对于真宗的调停，却又不服气，惹得真宗心烦气躁。

张齐贤听说了，就对真宗说由他来审理，真宗同意。张齐贤将两兄弟找来，问：“你们两人告的状属不属实？”两人都说属实。张齐贤就让他们各自在告状上画押，然后判决：“既然你们各自的说词都属实，那就满足你们的愿吧！哥哥说弟弟分多了，那就把弟弟的家产给哥哥；弟弟说哥哥的那份多，那就把哥哥的给弟弟。”兄弟俩目瞪口呆，想不到张齐贤会这样判！但又是依着自己的申诉断案，两人无话可说。

张齐贤后来派人督促兄弟二人互换房舍，财物全部不动，有关的契约互相交换，以两兄弟的意思平息了他们的争议。张齐贤此招，连真宗都大赞高明。

·处难

处事四智，四点参考：

一、任难任之事，要有力无气：有力，是指做事难免会遇到困难，这时候我们就要用意志力去克服。无气：是指千万不能生气，也不要赌气、泄气。做到这两点，再困难的事都能慢慢找到最好的办法解决。

二、处难处之人，要有知无言：人与人相处，要懂得“你进我退，我进你退”的道理。尤其对于难以相处的人，更要有知无言，凡事心知肚明，但不说破。因为不管你说好说坏，到了对方耳中，都会变了味，所以最好不说，静观其变，这是处难处之人最好的方法。

三、行难行之道，要有信无惧：菩萨慈悲为人，“但愿众生离痛苦，不为自己求安乐”。因为他肯定这是修行的真谛，他有了信心，就无所畏惧，难行能行。因此不管做任何工作，都要如修行人一般，首先要建立信心，才有破解困难的勇气。

四、忍难忍之苦，要有容无怨：人除了有生老病死等悲苦以外，人与境、人与事、人与心，甚至人与人的不协调，都会产生各种悲苦。其实面对不顺己意的境界，要能容他、化他，而不要有怨。因为愈是怨恨，只有苦上加苦，所以忍难忍之苦，要有容无怨。

·激发

生活中，我们不可能每件事都能智取，也不可能样样事都能占上风。只是，我们要理解，每个人都有无限的潜能，也就是智慧。智慧要经开发，才能显现。例如，读书，书读多了，自然聪明有智慧；又如参禅，悟道了当然能开智慧。艰难困苦的环境，为了生存努力奋斗，也能激发智慧；凡事吃亏上当多了，也会变得聪明一些。所以，智慧也需要激发。受到激发的智慧，当然能帮助我们在生活中，能够更加理智的处事。