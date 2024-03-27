“人品如花香…”

星云大师说：分享故事：阿难陀尊者日夜跟随着佛陀，所以佛陀的教法领受最多。有一天他在静坐时，突然起了一阵微风，风中夹杂了一股花果的香味，都是顺风飘散，不知是否有逆风也香的东西？他随即起身走到佛陀面前，提出心中疑惑。

佛陀说：“有，世间有一样东西不管顺风、逆风，都能让人感受到它的香味，那就是戒德之香。一个人若能守规持戒，道德圆满，就能德馨四布，丝毫不受时间、空间的影响，香味永远飘散。”

·持戒

分享一首偈：“栴檀等诸香，所薰少分限，唯有戒德香，流薰上升天”；最好的供佛香是栴檀香。栴檀的香气芬芳柔和、不刺激，可以安定人心，令人生起清净心。

不过，世间上不管哪一种香，能薰染的空间有限，功德也很有限。最好的是“心香”，即把心里的欢喜、恭敬、祝福等心意，无私的回向十方大众，所谓“心香一瓣礼法王，功德无尽难计量”，真诚的一瓣心香，可传遍三千法界，堪称功德无量。

也因为持戒的人有道德、有修行、有教养，所以带给人的印象，不单单是庄严的外表，从他们的身上可以感受到，戒德的芬芳就像花香一样，让人觉得和他们在一起，实在很开心、很舒服、很安详。这也是指守戒的人能够散发出道德的香气，总之，一个好的人品就像花朵一样那么芬芳。

·不乱

人若想拥有戒德香，须身体力行，从自心上体证。五点分享：

一、戒香：即要在自己心中无非无恶、无嫉妒、无贪嗔、无劫害，是一种提升道德的香。戒的功能主要是“防非止恶”，比方身不杀盗邪淫，口不说妄言、恶口、两舌、绮语，心念没有贪嗔邪见，能受持戒法，行十善业，自然人格芬芳，道德远播。

二、定香：面对各种善恶的境界，自心不乱。定就是要我们自己有原则、有立场、有主张，不轻易受世间的五欲尘劳所左右。受了定香的人，至少应做到不为境转、不为物动、不为情惑、不为势吓。有了定力，就能知所进止，随遇而安。

三、慧香：自心修行无碍，常以智慧观照自性，即使做善事也不执着，敬上念下，爱护鳏寡贫穷者，有智慧就能破除烦恼，明心见性。

四、解脱香：即自心无所攀缘，不思善，不思恶，自觉无碍，称为解脱香。

五、解脱知见香：自心对善恶无所攀缘，不会沉空守寂，而且广学多闻，在知见上不执着不计较，认识自心。