点智慧：用物不要太荣

“成为金钱奴隶，毫无生命意义可言…”

星云大师说：分享故事：司马光是北宋时期著名政治家，他官至宰相，一生克勤克俭，廉洁奉公。他清廉品德的养成，源于父亲司马池的言传身教。司马池为官清正，生活朴素，日常饮食粗茶淡饭，即便招待客人也绝不奢华，用梨、枣、柿之类的山果和肉干、肉酱、菜汤等，并教导子侄崇俭抑奢。

司马光从小不喜欢金银华服，所谓“众人皆以奢靡为荣，吾心独以俭素为美”；他身居高位后，依旧“食不敢常有肉，衣不敢纯有帛。”北宋中期，奢靡之风渐起，时人竞相讲排场比阔气，熟悉历史的司马光对这种社会风气深感忧虑，写家书教导后辈力诫奢靡，谨身节用，避免不良社会风气侵蚀。

司马光在《训俭示康》中训导其子司马康要学习节俭之道，要以西晋何曾、石崇因奢侈而败家丧身的教训为戒，牢记“由俭入奢易，由奢入俭难”；他在《训子孙》中还指出：“有德者皆由俭来也”，对于物质不要追求过多，否则会成为牵累，甚至招致祸患。在司马光的教育下，司马康养成了清白高洁的品性。《宋史》记载他：“为人廉洁，口不言财。”

·进德

用物节省，我们才能积福进德；吾人生到世间做人，都有很大的福德因缘。福德因缘如银行存款，要节省俭用，否则透支负债的时候，银行是六亲不认的。平时用水，要想滴水如金，不能浪费；用电时，更要随手开关，节省能源。就算家境富有，也要淡泊朴素，这不但是积福进德，也是给后世子孙最好的教育。

我们的生活所需，是从物质的吃饭、穿衣、居住，再到精神上的音乐、读书、情爱、思想自由，以及艺术上的绘画、布置、情调，最后是宗教生活的修行、心灵净化、人性提升等不同境界。人生不能只追求物质上的享乐和富有，那仅仅只能成为金钱奴隶，毫无生命意义可言。

·调和

一般社会的娱乐，重在感官刺激，佛教则重视内心的调和，例如：禅师教人栽松、除草、耕耘、种植，让身心与田园自然融和，享受宁静的禅悦法喜，或在坐禅之后，利用跑香、经行来调节身心，这些都是身心的娱乐。现代生活非常便利，但人们都还在为了一个简单的问题烦恼，那就是生活中究竟还要希求多少？有的人不仅图享受，还追逐时尚流行、虚荣、奢侈，这种人生无不就是为了一个“贪”字。可知道，无明烦恼往往就在日常生活中累积，所以每个人应自我调整好心态，守持简单淡泊生活，身心才能清净，也是最健康。

知足之法即是富乐安稳之处，有句话说得好：“知足之人虽卧地上，犹为安乐；不知足者虽处天堂，亦不称意。”要改变，我们就得先从“用物观”的改变做起。